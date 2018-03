Jonas Kåge – från världens balettscener till Dalarna

Jonas Kåge var 19 år när han 1969 fick sitt genombrott i rollen som Romeo i Kenneth MacMillans Romeo och Julia på Stockholmsoperan. Efter det gjorde han internationell karriär på USA:s och Europas stora balettscener. I dag har han dragit ner på tempot men är fortfarande verksam, bland annat som frilansande pedagog.

Han bor i Lenåsen två mil från Rättvik tillsammans med hustrun Deborah Dobson. Också hon har en danskarriär bakom sig och på väggen i ett kontorsrum i deras hus hänger bilder från de bådas danskarriärer.

De har varit solister i flera av världens ledande balettkompanier och jobbat med storheter inom den internationella balettvärlden som Rudolf Nurejev, Glen Tetley, Michail Baryshnikov, Georges Balanchine, Jerome Robbins och Kenneth MacMillan.

Jonas Kåge har själv varit ledare för två danskompanier, numera nedlagda Malmöbaletten och Ballet West i Salt Lake City, USA.

Sedan 2011, då danskonsulenten i Dalarna, tillika grundaren av Stora daldansens balettävling Sirkka-Liisa Forslund, gick bort, är han konstnärlig ledare för Stora daldansens nordiska och baltiska tävling i balett i Falun. Förberedelserna inför årets tävling den 27–28 mars är i full gång. Jonas Kåge har fullt upp.

– Men det är det lite pyssel med tävlingen hela året, säger han.

Varje oktober reser han till Grasse i Frankrike, där balett-tävlingen Concours International de Danse Classique de Grasse äger rum. Det är den tävling som Stora daldansens nordiska och baltiska balett-tävling samarbetar med.

– Jag är alltid på plats där. Då och då sitter jag i juryn. Det är intressant.

Upp till fyra deltagare i Stora daldansen får ett pris som innebär att de kan åka till Grasse och tävla med alla kostnader betalda.

Vad är vitsen med att tävla i balett?

– Jag ser tävlingarna som en otroligt viktig bit i unga dansares utbildning. Vare sig de bor i Stockholm, Helsingfors, Tallin eller Riga har de ett ställe dit det har blivit tradition att komma och leverera i skarpt läge. En tävling är värre än en föreställning, det är ju poängräkning. Bam, där satt den, kom du över mållinjen i rätt tid?

– Stora daldansens balett-tävling ska vi hålla på. Jag tror att det är viktigt att den får fortleva.

– Just det här att leverera och känna den pressen är bra, även om de är 14 år gamla. Förberedelseprocessen är minst lika viktig som själva tävlingen. Det finns ett absolut konkret mål att på det och det datumet ska de leverera på högsta nivå.

– Det sociala, att de träffar varandra, att de ser andra dansare i samma ålder och jämför sig med dem, är också viktigt. För att inte tala om pedagogerna som samlas här. De får lite pejling på standarden och på skolorna, på utvecklingen från år till år och vad som funkar. Det är en win-win-situation för alla.

– Genom åren har det utvecklats fler och fler sådana här tävlingar. En del är i god form, andra är lite mer oseriösa. Prix de Lausanne är den mest kända här i Europa. Grasse har hög kvalitet och äger rum mitt i Centraleuropa. De har en jury som delvis är tagen från de stora operahusen.

– I dag har baletten en starkare ställning både i USA och Europa än hos oss. Och ändå har vi anor från Gustav III:s tid. Tidigare fanns det tre stora ensembler i Sverige men Malmöbaletten är nerlagd. Inte heller Göteborg dansar man en regelrätt balettrepertoar längre. Stockholm har också haft lite mindre av balett och mer utav nutida repertoar de senaste åren. Men det finns ju ändå lite balett kvar i Stockholm, det är den sista anhalten.

– När jag säger balettdansare betyder det någon som dansar allt från 1800-talets klassiska baletter till dagens koreografier. Det är inget nytt att man blandar tekniker, redan på min tid gjorde samtida koreografer verk för balettdansare, de tycker om att arbeta med de här supertränade dansarna.

Hur kom det sig att du själv blev balettdansare?

– Mamma hade en dansskola, men där gick jag bara ett år. Jag var en sån där knatte som hoppade runt till musik i vardagsrummet. När jag var nio år, 1959, fick jag en chans att pröva in på Operans balettelevskola.

Jonas Kåge kommer från en konstnärsfamilj. En syster var solistdansare på Kungliga operan och i Cullbergbaletten. Mamman Maria Kåge var dansare och danspedagog och medverkade i koreografier av Birgit Cullberg och Ivo Cramér. Pappan var sångare.

– Mina föräldrar hade stått på scenen och jobbat så dom förstod vad jag höll på med. Och det är jättebra. De kunde stötta mina ambitioner.

Är nio år en bra ålder att börja i?

– Ja. Visst går det att komma in senare men man säger att runt nio–tioårsåldern bör man sätta igång. Sen finns det alltid exceptionella fall som har börjat senare i sin ungdom och ändå fixat det.

– Det är inte förrän i nio–tioårsåldern som hjärnan är mogen för regelrätt balett-träning.

Operans balettelevskola upphörde 1981 och blev kommunalt drivna Svenska Balettskolan.

– Fördelen med att vara på Operans balettelevskola var att den låg i operahuset. Vi var på en teater och medverkade i opera- och balettföreställningar. Förvisso är Svenska balettskolans elever också med i föreställningar.

– På den tiden gjorde operabaletten historiska balettföreställningar ute på Drottningholmsteatern. Vi elever var med och dansade där.

Mary Skeaping var balettchef vid Operan 1953–62 och expert på historiska danser.

– Hon gjorde otroliga föreställningar. Det fanns saker nedtecknade och sedan koreograferade hon i samma stil. Balettens begynnelse ligger ju i den repertoaren. Detaljrikedomen som fanns i den typen av dans har alltid funnits med mig när jag som vuxen behövt just den kunskapen.

– Det var inte så atletiskt som balett är i dag. Det var små handrörelser och otroligt vackert.

Han reser sig och förvandlas med några små steg och rörelser till en dansare från 1700-talet.

Vad hände, fick du jobb på operan direkt, var det självklart?

– Självklart var det inte men man var ju kille och det fanns inte så många killar. I min klass var vi tre killar och 25 tjejer. Först blev man betald elev på operan. När jag var 17 år fick jag ett kontrakt och började i le corps de ballet, balettkåren. Det handlade om att lära sig så mycket repertoar som möjligt.

Vad dansade ni? Var det de klassiska 1800-talsbaletterna?

– Nej, redan på den tiden var det en blandad repertoar. Vi hade Antony Tudor som balettchef och till exempel Birgit Cullberg fanns med på repertoaren. Vi dansade också Balanchine, Tudor, Glen Tetley och Jerome Robbins, vi dansade allt möjligt. Det var det som var intressant. Sedan dansades naturligtvis också Svansjön eller Törnrosa, men inte så mycket. Det var en samtida repertoar. Och jag fick möjligheten att göra soloroller ganska snart. När vi skulle vi sätta upp Romeo och Julia av Kenneth MacMillan, den store koreografen från England, fick jag rollen som Romeo.

Varför skrattar du?

– Jag var ju 19 år. Det var bara viljekraft och kondition som gjorde att jag klarade det. Det var oerhört många pas de deux-arbeten i den där baletten. Jag fick snabbt bygga upp styrka och fysik för att klara av det.

På gym?

– Nej nej, jag repeterade. Jag hade en Julia att bära på, det räckte. Produktionen var oerhört fin men sedan några år tillbaka dansas den inte här. Ute i världen körs den ofta.

– Den blev en jättesuccé och ett genombrott för mig.

– Något år senare fick jag ett erbjudande om att ansluta mig till American Ballet Theatre i New York. Min chef, Erik Bruhn, tyckte jag skulle prova på att vara en liten fisk i en stor damm, i stället för tvärtom. Jag sa ja med en gång och fick börja om i balettkåren. Det var en otrolig upplevelse. Tempot, standarden, hur man jobbar, allt var annorlunda. Det var högre nivå och ett annat arbetssätt. Man jobbar långa timmar och sedan har man föreställning. Det var tuffa tag och en stor repertoar att lära sig.

– Deborah och jag träffades just då. Hon jobbade i kompaniet och kom från Kalifornien.

– På den tiden fanns det kanske fem stora kompanier i USA, nu finns det fler. American Ballet Theatre och New York City Ballet var de största. Baletten är en relativt ny konstform i USA jämfört med Europa, men den är väldigt starkt etablerad.

– När vi var där hoppade Michail Barysjnikov av från Sovjet och anslöt sig till American Ballet Theatre. Det var spännande. Snacka om entusiastisk publik, men han var ju enastående.

– Jag gick rätt snabbt upp i rankning och blev premiärdansare det tredje året. Men det var väldigt lite tid till förberedelser. Många av mina roller fick jag hoppa in i. Och då gällde det att läsa på och jobba som en slav. Du fick ingen egen repetition på scenen utan det var: ”Kör”. Det gav en fruktansvärd adrenalinkick så jag fixade det där och hade tränat mig att lära mig saker fort.

– Deborah blev också solist under den här perioden. Jag var ju man och flera ballerinor sa att den där killen ska dansa med mig för han är lång nog. Så jag fick väldigt mycket lastat på mig, på gott och ont. Jag tyckte att det blev väldigt stressigt och längtade tillbaka till den europeiska stilen som ger vettigare förberedelsetid.

När den berömda Stuttgartbalettens grundare John Cranko gick bort 1973 tog den amerikanske koreografen Glen Tetley över hans jobb.

– Glen Tetley kom från den moderna sidan och blandade balett-teknik och modern teknik. Han gjorde sin egen repertoar, även om mycket av John Crankos repertoar fanns kvar.

– Han frågade mej och Deborah om vi ville komma och dansa i Stuttgart. Vi var bara där i ett år men det var ett väldigt produktivt år för oss båda. Jag fick tillfälle att göra ledande roller både i Crankos koreografier och i Glen Tetleys nya verk.

– Cranko och MacMillan fortsatte traditionen med dramatiska helaftonsverk, vilket inte så många gör i dag. Men det börjar komma talanger som vill berätta en historia. Som dansare vill man dansa de här rollerna, det är inget snack om det. De är väl utformade och intressanta karaktärer att fördjupa sig i rent konstnärligt. Att berätta med rollkaraktären är ju vad du till syvende och sist vill med din konstform. Om koreografen använt Strindberg som bas, eller Shakespeare, eller vad det nu kan vara, så finns det massor av research att göra för att få stoff till framställningen.

– Som chef sa jag alltid till mina dansare att läsa på om kompositören och ta reda på vad han upplevt i sitt liv och varför det låter som det gör. Allt det där är jätteviktigt att ha i bagaget.

– Efter Stuttgart flyttade vi till Genève och arbetade två år på Grand Théâtre de Genève med Patricia Neary som var konstnärlig chef och jobbade mycket med Balanchines repertoar. Hela den balett-truppen flyttade sedan till Zürich och där var vi i tio år på Opernhaus Zürich. Vi måste ha dansat 25 Balanchine-baletter under de där åren, plus mycket annat. Det var en intensiv danstid. Jag gästspelade i Europa, England, USA, Kanada och hade ett nära samarbete med Balanchine.

– Samtidigt arbetade jag med English National Ballet i London från och till under sju år. På den tiden hette det Festival Ballet. Det är det andra kompaniet i England efter Royal Ballet. Jag kom in där som permanent gäst när Rudolf Nurejev satte upp sin version av Romeo och Julia. Även Deborah anslöt sig till ensemblen under en period när Operahuset i Zürich byggdes om.

– Men så blev det skifte i Zürich, en ny chef kom in med ett nytt gäng. Vår tid var över. Vi tänkte att nu är det snart dags att lägga skorna på hyllan, men då fick jag ett anbud från Malmö, dom sökte en chef och vi flyttade dit.

I Malmö fick paret Kåge-Dobson en dotter, Isabelle.

– Att få barn gav balans i tillvaron. Det viktigaste i livet blev att se till att hon mådde bra.

Jonas Kåge fick slåss för att få plats för baletten på den enorma scenen i nuvarande Malmö Opera. Den 40 dansare starka ensemblens föreställningar konkurrerade med drama-, musikal- och operaföreställningar. Allt skulle in på samma scen.

När dansarna i ensemblen var sjuka hoppade Deborah Dobson och Jonas Kåge själva in i föreställningarna.

– Vi sa till varandra när vi satt vid sminkbordet att det här kan vi i alla fall. Allt annat var nytt. Vi var yngre än många av dansarna och jag skulle helt plötsligt stå på andra sidan rampen och vara chef. Deborah kom in som min assistent.

– Det var en väldig skola för mig att hantera personal och slåss för en repertoar. Men vi fick in nya koreografer och gjorde Balanchine, Hans van Manen och mycket annat under de här sju åren. Det byggdes upp en standard som inte fanns när jag kom. Jag gjorde också en egen version av Svansjön som fick Thaliapriset.

– Vi hade tre till fyra program om året. Det var för lite att göra och jag kämpade hela tiden för att få fler dansföreställningar. Jag argumenterade för baletten, men sen kom de nya trenderna.

Balett ansågs vara gammalt och det skulle bli billigare med en liten dansteaterensemble.

– Till slut blev det så torftigt att jag sa upp mej. Min styrka låg i att ha hand om en balettensemble med stor repertoar och det ville jag fortsätta med. Det togs ett politiskt beslut att avskaffa baletten, trots att den gick väldigt bra. Folk började få upp ögonen för att det här var en ensemble som var på väg någonstans.

– Det var en kul, jättespännande och väldigt lärorik tid. Men det finns en gräns.

– Malmökompaniet försvann. Det är så lätt att montera ner en ensemble, det gör man på fem minuter. Att bygga upp, det tar åratal och stora resurser. Det finns en ekologi i det här. Gräsrotssträvanden ska alltid finnas och det experimentella ska ha en plattform, men när vi kommer till institutionerna då bör man bevara en viss tradition och hålla saker på en viss nivå. Det är stora pengar som går till institutionerna och det måste det göra för att man ska kunna ha den ensemble på 40 dansare som krävs. Det som är nydanande kommer att överleva om det är bra, men alla kan inte göra samma sak.

– När dammet lagt sig kom min agent med Salt Lake City. Ballet West är ett medelstort balettkompani med 40 dansare. Jag hade hört bra saker så jag tog jobbet och vi flyttade dit.

– Där fyllde jag på repertoaren med nydanande koreografer och allt jag tyckte var värt att se för en publik. Ett sånt här kompani ska kunna presentera både klassiker, modernare verk och neoklassiska. Det blev ett väldigt entusiastiskt mottagande.

– Deborah fick så småningom ta över som huvudlärare på den balettskola som hängde ihop med Ballet West. Det finns många kompanier i staterna nu och dom har sina egna skolor.

Hur finansierades kompaniet?

– Det finansieras med sponsring. Hela tiden ut och ragga stålar. Vi hade en specialist som jobbade med det men jag representerade den konstnärliga sidan för att få folk att tända på att ge pengar. Så är det i USA, det finns inga statliga pengar att tala om för detta. Det är skitnervigt att hela tiden att få fonder och personligheter med stora pengar att fortsätta ge, och att hitta nya för det behövs hela tiden mera pengar.

Hur mycket gick kompaniet runt på?

– Då var omsättning var 6,5 miljoner dollar om året inklusive produktioner och alla dansare.

Vi gjorde också en balett av Christopher Bruce som heter Ghost dances, ett otroligt starkt stycke som handlade om människor som försvann i diktaturens Chile.

– När vi kom tyckte jag att repertoaren behövde fräschas upp. Det här är danskonst och den ska kunna presentera olika slags möten mellan människor. Den ska kunna presentera världens tillstånd politiskt och emotionellt, den ska vara en spegel av vårt samhälle som vilken annan konstform som helst. Och när dans och balett gör dom här sakerna blir det fruktansvärt starkt.

– Ta till exempel Fröken Julie av Birgit Cullberg, den handlar om tidlösa problem. Och den gick bra i mormonlandet, även dom är lite pryda där. Birgit är ju inte precis pryd i sina verk. Vi gjorde också en balett av Christopher Bruce som heter Ghost dances, ett otroligt starkt stycke som handlade om människor som försvann i diktaturens Chile. Man fick vara lite pionjär och pedagog. Men en bra repertoar behöver innehålla harmoni och skönhet också.

– Det var inte packade hus hela tiden, vi fick kämpa, men det var ett stort lyft för baletten.

– Sen kom vi in i krisiga tider, det var det här med att hitta pengar. Jag slutade 2006, efter nio år och vi åkte hit. Jag tänkte att nu får det räcka med att vara chef. Det var tuffa tag och lite jobbigt på slutet men en mycket spännande tid också.

Tillbaka till Dalarna undervisade paret på danslinjen på gymnasiet i Mora tills att den lades ner. Nu undervisar Deborah Dobson amatörer i balett och pilates i Falun. Jonas Kåge hoppar in för henne när hon behöver en ersättare.

– Vi tycker båda att det är intressant att undervisa på alla nivåer, man lär sig ofantligt mycket, säger Jonas Kåge.

Sedan 2011 sitter han i Rådet för dansarutbildning. Det skapades när den statliga Yrkesdansarutredning (SOU 2009:27) presenterat sitt resultat. Utredningen tillsattes efter att dåvarande chefen för operabaletten Madeleine Onnes 2007 skrev till kulturdepartementet med flera och påtalade kunskapsbrister hos Kungliga Svenska balettskolans elever. Både Jonas Kåge och Deborah Dobson deltog som experter i utredningen.

Svenska balettskolan finns i Göteborg, Piteå samt i Stockholm där den har tillnamnet Kungliga. Stockholms stad är huvudman för Kungliga balettskolan i Stockholm. Likadant är det i Göteborg och i Piteå. Svenska balettskolan i Piteå kommer att läggas ner. Beslut om det togs i Piteå kommuns barn- och utbildningsnämnd i januari i år.

– Det är ju fantastiskt att man kan gå på en sån här gedigen utbildning utan att det kostar en kopek, men det behövs en stor bas för att vaska fram talangerna och ge dem goda förutsättningar.

– Utredningen ville att Svenska balettskolan skulle bli statlig, men den är fortfarande kommunal. Utbildningen styrs av Skolverkets komplexa regelverk. Vissa saker är bra men samtidigt är det en väldig utmaning eftersom det handlar om en konstnärlig utbildning, säger Jonas Kåge.

– Det politiska läget i kommunerna avgör hur gedigen satsningen blir. Men för tillfället blåser nya vindar. Både i Göteborg och i Stockholm har ledningen för skolorna delvis omorganiserats och det ser lovande ut.

– Det är ju fantastiskt att man kan gå på en sån här gedigen utbildning utan att det kostar en kopek, men det behövs en stor bas för att vaska fram talangerna och ge dem goda förutsättningar.

– Om dansare som utbildas i dag ska in i ett balettkompani som dansar den stora repertoaren måste de vara oerhört skickliga. Standarden är skyhög, långt över den nivå som fanns när jag började. Tekniken är bättre och dansarna har fått bättre utbildningar. När du går och tittar på de stora ensemblerna utomlands, då är det fantastiskt bra. Och då är det meningsfullt att se balett.

– Många nutida koreografer börjar mer och mer jobba med just balettdansare eftersom de kan annan teknik också och har den här otroliga artikuleringen i sitt fysiska arbete, dom kan mer eller mindre göra vad som helst. Det har kommit in nya influenser i repertoaren för balett och det är positivt.

Karin Kämsby

Fakta: Pas de deux: balettspråk för duett.

Mary Skeaping var balettchef vid Kungliga Teatern i Stockholm 1953–62.

Antony Tudor var balettchef vid Kungliga Teatern i Stockholm 1949–50 och 1962–64.

Erik Bruhn var balettchef vid Kungliga Teatern i Stockholm 1967–1971.

Glen Tetley var en amerikansk dansare och koreograf.

Birgit Cullbergs Fröken Julie hade urpremiär Riksteatern i Västerås hösten 1950 och gick upp på Stockholmsoperan samma år.

Kenneth MacMillans Romeo och Julia med musik av Sergei Prokofjev hade urpremiär på Covent Garden 1965 med Margot Fonteyn och Rudolf Nurejev. Stockholmspremiären ägde rum 1969 på Kungliga operan.

George Balanchine 1904–1983 var född i Sankt Petersburg, Ryssland där han utbildades till dansare. PÅ 1920-talet var han koreograf vid Ballets Russes i Paris. Efter det bosatte han sig i USA där han var verksam vid New York City Ballet. Hans koreografiska inriktning var neoklassisistisk.

Zürich-baletten är det största balettkompaniet i Schweiz.

