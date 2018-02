Jourhem informerades inte om att ett barn hade Hepatit B – JO kritiserar dalakommunen

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Några dagar efter att flickan hade kommit till jourhemmet berättade hon att hon hade sjukdomen Hepatit B. Detta fick till följd att flickan akut omplacerades. Jourhemmet har i sin anmälan uppgett att de aldrig hade tagit emot flickan om de hade känt till detta.

JO skriver i sitt beslut att Hepatit B räknas till gruppen allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen (2004: 168) och att "den som har en allmänfarlig sjukdom har en skyldighet att i vissa fall själv informera om smittan till andra människor som han eller hon kommer i kontakt med (2 kap. 2 § smittskyddslagen)".

I dalakommunens svar till JO skriver en tjänsteman att "Händelseförloppet under placeringsdagen var intensivt och allt skedde under några få timmar. Informationen om flickans sjukdom har inte medvetet undanhållits från jourhemmet. Att flickan själv nämnt att hon har Hepatit B glömdes bort i den akuta situationen och under dagarna därefter. Undertecknad hade heller inte en tanke på att Hepatit B är en sjukdom som lyder under smittskyddslagen".

I sitt beslut skriver JO att "för att hemmet ska kunna ta hand om barnet på ett bra sätt behöver socialtjänsten givetvis ge hemmet viss information om barnet. Att ett placerat barn har en allmänfarlig sjukdom är enligt min mening en sådan uppgift som det är uppenbart att hemmet behöver få information om. (...) Att jourhemmet inte fick information om flickans sjukdom verkar ha berott på ett förbiseende från förvaltningens sida (...) Kommunstyrelsen kan inte undgå kritik för att informationen inte lämnades till jourhemmet".

