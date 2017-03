Krönika: Öppna dörren och vädra din åsikt

Jag har sedan barnsben fått höra att man kan prata om allt. Det finns inget som är för känsligt eller för svårt, allt kan kastas upp i luften. Hur det sedan landar är en annan femma. Någon kan bli ledsen. Någon kan tänka till. Någon kan bli kränkt, det där ordet som det gått inflation i men som ändå ibland är berättigat att använda. Ibland kan det till och med skada, då likhetstecken sätts mellan yttrandefrihet och den självutnämnda rätten att häva ur sig vad man vill utan eftertanke eller konsekvenstänkande. Att hetsa, hota eller förtala är aldrig okej.

Som ny debatt- och insändarredaktör på Dala-Demokraten vill jag bredda debatten. Jag vill ha dig - ja, just du som precis läste detta och tänkte "det där rör inte mig". Din åsikt är precis den jag efterlyser. Du som jobbar inom vården, har en pappa på äldreboende eller som tar studenten i sommar. Du som bor på släktgården i Leksand eller i lägenhet i Tjärna Ängar, du som leder innebandylaget för tjejer -04 eller ser på Paradise Hotel - du är den jag söker! Men också din granne, din bästa kompis eller din mamma. Vad händer i ditt liv? Vad tampas du med? Vad upprörs du över, och vilka förändringar vill du se?

Ibland pratas det om åsiktskorridorer. En alltför snäv krets hörs tycker man, med alltför snarlika åsikter. Inte sällan bor denna korridor i storstaden och har mediejobb. Ofta vet de inget om hur världen ser ut utanför tullarna. Till viss del finns det nog fog för denna uppfattning, likaväl som det finns fog för att prata om en åsiktskorridor när det gäller de som tror sig veta hur det ligger till på landsbygden, som gör sig till talespersoner för pensionärer eller som trollar med andra troll på sociala medier.

I den bästa av världar uppstår kanske ett korsdrag där luften får flöda fritt mellan de olika korridorerna. Då har vi fått vad jag skulle kalla ett bra debattklimat.

För att komma in i en korridor behövs dörrar. Om vi gläntar lite på dessa finner vi kanske att det luktar unket från andra sidan dörren. Kanske får vi spott på oss, eller så springer vi tillbaka in i vår korridor gråtandes och slänger igen dörren hårt, övertygade om att aldrig gå in där igen.

Eller så sipprar en gnutta frisk luft in. Kanske hälsar vi på personen på andra sidan, pratar en stund och upptäcker att vi visserligen inte håller med varandra, men att hen är helt okej ändå. I vissa fall får vi kanske en aha-upplevelse och slår upp dörren på vid gavel.

Jag vill att debatt- och insändarsidorna i Dala-Demokraten ska vara till för alla. De ska engagera, sticka ut hakan och underhålla, spridas på sociala medier och kommenteras.

Jag väntar på din åsikt.

Lina Hård, debatt- och insändarredaktör Dala-Demokraten