Festivalen återvänder till Dalarna i sommar

25 000 personer – så många besökare lockade sommarens Putte i parken i Leksand. Och nu står det klart att gratisfestivalen återvänder till kommunen även nästa år.

– Det ska bli jättekul att komma tillbaka till Leksand med Sveriges största turnerande musikfestival, säger arrangören Niclas Lagerstam i ett pressmeddelande.

Festival kommer, precis som innan, att arrangeras under tre dagar under vilka det bjuds på en rad artister i olika genrer.

Satsningen på festivalen är en del i kommunens strategi för att stärka Leksands som evenemangskommun.

– Historiskt har Leksand varit en given spelplats för turnerande artister och vi har under flera år aktivt arbetat för att återta den positionen. Putte i parken är en viktig del i utbudet som vi vill bjuda kommuninvånarna på, säger Per Strid, näringslivschef.

Totalt satsar kommunstyrelsen 400 000 kronor för att få festivalen till Leksand. Även Leksands sparkbank bidrar med 200 000 kronor.

– Det är en mycket rimlig insats för att få tre dagars evenemang med gratis inträde, bred repertoar och tydlig inriktning på barnfamiljer. Det är ett evenemang som vi är mycket glada över att kunna få bjuda publiken på, säger Per Strid.

Festivalen är även viktig för föreningslivet eftersom arrangören anlitar lokala föreningar före, under och efter festivalen. År 2016 gick hela 160 000 kronor till föreningarna i Leksand.

Förutom Leksand arrangeras festivalen också i Linköping (ny för 2017), Karlstad, Örebro och Stockholm.

