Borlänge muskikskolas flickkör, som består av ett 30-tal flickor och leds av Leena Kalliokoski och Maria Cervin, ska i vår på turné till England.

Konserten i Leksand har titeln "Give me a tune, I will spin you gold” och omfattar musik från – som det heter – när och fjärran, tidigt och sent.

Kören utlovar skira vårklanger, krassa trollformler och värmande budskap i en välklingande röra.