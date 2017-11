Leonardo DiCaprio ger sig in i nordisk vargdebatt

LÄS MER: De överklagar vargjaktsbeslutet – "Det är inte förenligt med lagstiftningen"

Det är norska TV2 som meddelar att den 43-årige skådespelaren Leonardo DiCaprio nu ger sig in i den norska vargdebatten. The Wolf Of Wall Street-stjärnan skriver i ett inlägg på Instagram där han uppmanar att rädda den norska vargen. Han konstaterar i samma inlägg att de norska myndigheterna gett klartecken att 50 vargar ska skjutas i Norge. "Det motsvarar 90 procent av vargarna som finns i Norge", skriver DiCaprio.

Han konstaterar samtidigt att WWF nu arbetar för att rädda den norska vargstammen.