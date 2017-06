Lisa Pehrsdotter: Ja, vi har Sveriges grymmaste folkracebevakning

Folkrace. Det är bra grejer det. Du kanske kollade på vår livesändning i helgen, från Mecaracet 2017 i Hedemora? Eller kanske nån av de tidigare sändningarna vi gjort?

Satsningen på att sända folkrace är unik. Det finns inget annat mediebolag än Dala-Demokraten och Mittmedia som ger människor möjlighet att se skönt fixade bilar fräsa runt i hög hastighet på dammiga banor i det som är motorsportens mest avspända gren.

Det är väldigt roligt att vi kan erbjuda den möjligheten. En hälsning från en tittare, som inte kunde vara på plats men som följde söndagssändningen via en bärbar dator uppallad på motorn, mitt i mekandet, säger att vi gör helt rätt som satsar på det här.

Det har dessutom visat sig, efter hittills tre livesändningar från folkracetävlingar, att satsningen, med Dala-Demokratens Jonas Heavy Stentäpp i spetsen och den som tagit initiativet till sändningarna, är den mest framgångsrika vi gjort, mätt i antalet nya Pluskunder, nya digitala prenumeranter. ”Folkrace-satsningen krossade det nyligen satta Plusrekordet”, konstaterade Mattias Wallström, som är ansvarig för sportens affärsutveckling i Mittmedia, i en artikel i branschtidningen Medievärlden i förra veckan.

Det är ju onekligen också roligt.

Satsningen på Plusmärkt journalistik lanserades här i Dalarna i slutet av november, under hösten och vintern rullades Plus ut på samtliga sajter i Mittmedia och nu, ett drygt halvår efter att vi kom igång här, kan vi konstatera att satsningen har gått långt över förväntan. Över 40 000 kunder har provat Plus. De flesta väljer att stanna kvar.

Och det är journalistiken som säljer.

Sportsatsningarna, som den på folkracesändningar, är populära. Men den genomarbetade lokaljournalistiken, den där vi till exempel tagit oss ut från redaktionen och träffat en människa som drabbats av konsekvenserna av ett politiskt beslut eller möter personen som mot alla odds överlevt en svår olycka, den intresserar också, det kan vi se direkt. Vi har väldigt bra koll på vad som blir läst – och vad som inte blir det.

Och den som tänker att vi därför ger folk vad folk vill ha och att det gör att journalistiken vattnas ur och landar i gulliga kattklipp och sensationsjournalistik har faktiskt fel. Våra läsare vill ha god lokaljournalistik – men kanske inte precis i den form vi gjorde för säg fem-tio år sedan.

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski säger i en artikel i branschtidningen resumé att DN siktar mot att nå 100 000 digitala prenumeranter nu i sommar och att de digitala prenumeranterna inom två år kommer att vara fler än pappersprenumeranterna. I samma artikel konstaterar han också att de märkte att det som fick deras prenumeranter att hoppa av mycket handlar om ”tråkfaktorer”, som hur de tog betalt och när fakturor skickades ut, snarare än journalistiken. Den vill deras prenumeranter nämligen gärna ta del av.

DN sänder däremot inte folkrace live, inte än i alla fall.

Det är det vi som gör.

Och det är vi så stolta över att vi till och med bad en av helgens förare att sätta dit en av punkterna i de hundrapunkters manifest som vi lanserar nu under vårt jubileumsår: ”Manifest nr 51. Vi har Sveriges grymmaste folkracebevakning. #dalademokraten100år” stod det på Torbjörn Oravamäkis Volvo.

Folkrace. Det är grejer det.