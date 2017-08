Lisa Pehrsdotter: Sommartorkan är över sedan länge

Sandiga fötter framför en fond av blåglittrigt vatten. Ett glas rosé i motljus. Prunkande rosor. Uppslagna böcker på solbrända knän.

Ja, det är väl så sommaren brukar se ut i dina flöden på sociala medier. Just den här sommaren har nog förvisso de flesta badstrands/poolkantsbilder tagits i Grekland och solgasset tryfferats av regnställ, paraplyer och fleecetröjor.

Men semester, lugnt och ledigt, avslappnat umgänge under långa ljusa kvällar. Så ser vår idé om sommaren ut, föreställer jag mig. Och så brukar vi välja att visa upp den för våra vänner.

Jag har jobbat så pass länge med journalistik så att jag är helt hemma med begreppet ”sommartorka” och då inte avseende brist på regn utan brist på nyhetshändelser. När offentliga Sverige stänger igen för sommaruppehåll och hela svenska folket industrisemestrar under exakt samma veckor stannade i princip allt av. Som sommarvikarie på en tidningsredaktion har jag åkt på oändligt många badplatsreportage och jippon i buskarna och skrivit om sommarskolor och kollon och simmärkestagningar. Roliga och härliga grejer många gånger, absolut, men knappast superhett nyhetsstoff.

Men så ser det ju riktigt ut nu, eller hur?

Folk har semester hela sommaren eller inte alls och världen står inte stilla på det där sättet som det kändes som den gjorde förr, en värmedallrande dag i juli.

Och saker och ting händer, bara den här veckan (som trots allt känns som att den hör till sommaren ändå) har vi kunnat berätta om att tre kommunala toppchefer i Falun slutar och reaktionerna på det och skrivit om åtalet mot den man som misstänks ha mördat en annan med en sax i Grycksbo sent i våras. Resten av sommaren har präglats av it-skandalen på Transportstyrelsen med efterföljande misstroendeförklaringar mot bland annat försvarsministern Peter Hultqvist från Borlänge (sålunda extra intressant för våra läsare) och det stora broraset i Ludvika, till exempel. Redaktionens duktiga sommarvikarier och de ordinarie reportrarna som varit igång, har haft att göra.

Och våra läsare är med oss på ett helt annat sätt under somrarna numera. Tidigare avbeställde en tidningen under veckorna som tillbringades i stugan eller på resande fot nånstans och ens mediekonsumtion bestod av sommarpratare i radion. Nu ser vi att människor tar del av våra nyheter i samma utsträckning året om, även om sättet vi gör det på skiljer sig åt en aning (mer mobilt, mindre dator under sommaren, precis som på kvällar och helger). Faktiskt slog koncernen MittMedia, som Dala-Demokraten är en del av, sitt dåvarande rekord på antalet sidvisningar (eller ”klick” om en så vill) mitt under en stekhet julimånad för några år sedan.

Så någon sommartorka kan vi inte tala om – just den här sommaren inte i nån bemärkelse.

Och låt vara att vi tar kort på våra sandiga tår nere på stranden, men när vi har telefonen framme kollar vi också in vad som har hänt i omvärlden (med fördel via Dala-Demokratens app!).