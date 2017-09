De vill ha gångsällskap på lördag

Ulrika Hjelm Götberg och Eva Olofsson hoppas få se många Ludvikabor på organiserad promenad nu på lördag så Barncancerfonden får in en rejäl summa.

Walk of hope genomförs på en rad orter runt om i landet mellan 27 augusti och 30 september. Ett behjärtansvärt ändamål, tyckte man inom Gymmix och beslöt att arrangera en stadspromenad nu på lördag den 23 september.

– Alla är välkomna och vi utgår från Stadsparken mellan klockan 11.00 och 11.15 och går sedan cirka fem kilometer efter en snitslad bana. Avgiften är 50 kronor och den kan man betala in i förväg via Barncancerfondens hemsida eller så kan man swisha in pengarna i samband med promenaden.

Då blir det svårt för Hilma i Marnäs att delta, hon som kanske saknar såväl dator som telefon med swishfunktion?

Ulrika Hjelm Götberg blir inte svaret skyldig:

– Hon kanske har någon anhörig som kan hjälpa henne.

Gymmix har, som det tycks, satt ett mycket blygsamt insamlingsmål på 500 kronor.

Nog ska det väl bli fler än tio personer som deltar?

– Ja, jag hoppas att vi slår 500 kronor med råge.