Huset ska rivas undan – men Bert kämpar vidare

Se TV-intervjun: Bert Nyström berättar om chockbeskedet:

DT berättade tidigare i höstas om Bert Nyström och hur han på ett möte med Trafikverket och kommunen fick det för honom både chockartade och överraskande beskedet att hans hus ska bort för att ge plats för riksvägen.

Bert Nyström var en av cirka 65 personer som fanns på plats vid onsdagskvällens samrådsmöte i Folkets hus. Där presenterade representanter för Trafikverket och kommunen förslaget till vägplaner för området från Lyviksberget till Lidl.

– Trägen vinner, sade Bert Nyström efteråt till Trafikverkets projektledare Niklas Linnsén och signalerade att han kommer att överklaga det planförslag han berörs av så långt det går.

TV: Så blir nya genomfarten – här kan du köra hela sträckan:

Den stora nyheten under mötet var att Trafikverkets konsult Sweco visade en film där man fick en uppfattning om hur nya genomfarten kommer att se ut. Dels från fågelperspektiv, dels från förarperspektiv.

Från Lyviksberget började det med att nya riksvägen löper parallellt med järnvägen ned mot Matmagasinet med bullerplank mot nuvarande riksvägen som omvandlats till lokalgata för villaägarna i området.

OK-korsningen är ersatt med rondell och vidare efter Valhallavägen är bullerplank uppsatta efter flera avsnitt.

De sju villorna vid Valhallavägen är inlösta och cykelvägen har flyttats längre från riksvägen med gräsmatta mellan vägen och cykelvägen.

Vid Magnetbacken gäller nya trafikregler. Enligt förslaget blir det bara tillåtet att svänga höger in och ut från Magnetbacken. Det vill säga, bilar som kommer från stan får inte längre svänga in till Magnetbacken. Denna förändring görs för att undvika risken för "upphinnandeolyckor" som kan resultera i allvarliga personskador, förklarade Niklas Linnsén.

Vid bergspartiet snett emot ABB-skrapan kommer mer berg att sprängas bort för att få plats med en cykelväg som är separerad från riksvägen och lite längre fram är det inte längre möjligt att köra vare sig in eller ut på Mossgatan. All trafik in mot Mossgatan leds via Malmgatan vid ABB-korsningen där trafikljusen blir kvar.

Överfarten mot ABB kommer att stängas för både fordonstrafik och gående. Tunga transporter till ABB och träimpregneringen med flera företag får köra in till området via rondellen vid OK och vidare via Gonäsvägen medan biltrafik till ABB får använda Kajvägen där ny bredare bro kommer att sättas på plats redan nästa år.

Framme vid Vasagatan har bussgaraget rivits för att ge plats för en rondell. Däremot så klarar sig kioskbyggnaden där Pizzeria Flamenco finns undan rivning med en hårsmån.

Vidare efter genomfarten så framgår det att Trafikverket godtagit kravet från kommunen och köpmännen att det måste vara möjligt att svänga in till centrum via Eriksgatan, för både söder- och norrgående trafik.

Enda skillnaden mot i dag blir att trafik från Eriksgatan inte får svänga vänster utan måste köra mot Lidl och svänga runt i den rondell som kommer att byggas här.

En man i publiken ifrågasatte varför Trafikverket inte bygger ny väg från rondellen vid Lidl via Roths äng och direkt ut på Grangärdevägen. Därmed skulle man slippa det "eländiga järnvägskorset" framförde mannen som deklarerade att han inte såg något värde i att bevara Roths äng som "bara består av en massa hötappar".

Niklas Linnsén svarade att saken utretts men att detta vägalternativ förkastats bland annat beroende på att man måste göra intrång i kulturmiljöer. En annan man i publiken undrade varför Trafikverket inte åtgärdar "flaskhalsen" vid Statoil. Linnsén svarade att detta inte ingår som en del i riksvägsprojektet.

En man förordade fyrfilig väg från OK-korset och hela vägen till ABB-korsningen. I dag är det fyrfiligt från ABB-korsningen till Magnetbacken, men svaret blev att fyra filer även på den södra delen av Valhallavägen skulle kräva stora markintrång och antagligen medföra att fler fastigheter måste lösas in.

Trafikverket hoppas att vägplanerna kan bli fastställda om drygt ett år och ungefär samtidigt, möjligen något tidigare, så ska kommunens detaljplaner vara fastställda, är förhoppningen. Tidigast 2018 tror man att de praktiska arbetena kan komma i gång och då först med nya vägen mellan Matmagasinet och infarten till Lyviksberget.

För delen vid avfarten mot Grangärde behöver nya planer dock inte tas fram så den enklare ombyggnaden med byggande av så kallade kömagasin med markerad vänsterfil för trafik från Ludvika och en högerfil för trafik från Borlängehållet kan eventuellt genomföras under hösten 2017.

Hur många fastigheter behöver lösas in för att ge plats för ombyggda riksvägen?

– Som det ser ut nu är det de sju villorna vid Valhallavägen samt Bert Nyströms hus, svarade Sofia Hellsten som är exploateringsingenjör vid kommunen. Värderingen av fastigheterna kommer att ske längre fram, i anslutning till att detaljplaner och vägplaner är färdiga för antagande.

Vad kommer vägombyggnaden att kosta?

– Vi har en cirka ett år gammal kalkyl som anger kostnaden till 207 miljoner plus minus 25 procent. Men vi håller just nu på och tar fram en ny kalkyl, svarade Niklas Linnsén.