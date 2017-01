Ludvika filmstudio laddar för våren 2017 – åtta titlar och ett 44-årsjubileum

I samband med den numera minst sagt traditionella presskonferensen berättar filmstudions styrelseordförande, Jörgen Gunnarson, varför:

– I höstas löste 295 personer medlemskort, vilket är ett fantastiskt bra resultat.

– Därför tyckte vi i styrelsen att vi borde göra något extra, och varför då inte ha ett 44-årsjubileum, tillägger han med ett brett leende.

I år blir nämligen 44 år sedan i höstas hastigt bortgångne Jan-Olov Tejde tillsammans med bland andra Roland Press, Bengt-Åke Malmqvist och Rolf Höglund återuppväckte Ludvika Filmstudio ur sin slummer.

Visserligen nås inte längre medlemsantalet upp till de cirka 500 som under många år var en stående siffra.

Men med tanke på konkurrensen och den nästintill obegränsade tillgången på filmer är ett medlemsantal som stadigt håller sig närmare 300 smått imponerande.

Som en konsekvens av detta bjuds därför medlemmarna på en gratis "Filmdag" den 19 februari. Det blir en eftermiddag under en synnerligen sakkunnig ledning.

Den hängivne filmentusiasten och för den svenska filmstudiorörelsen ovärderlige Mats Sladö är inbokad. Det är också han som valt ut de tre filmerna:

– "Ur en kos dagbok", tecknad kortfilm och med manus av Beppe Wolgers.

– "Nebraska", om den åldersstigne Woody Grant som tillsammans med sonen David ger sig ut på en roadtrip till Montana där en lotterivinst väntar.

– "En labyrint av lögner", om en journalist som av en tillfällighet identifierar en lärare på en skolgård som en före detta vakt från det ökända koncentrationslägret Auschwitz.

Vad gäller vårens ordinarie filmutbud har den kryddats med en extra internationell bredd.

– Och som alltid har vi strävat efter att hitta kvalitativa "feel good"-filmer, påpekar Boel Werner.

Hur filmstudions styrelse har lyckats med sin mix återstår att se. Eller rättare sagt, det är upp till medlemmarna att avgöra.

År 2009 infördes nämligen poängsystemet där varje film kan poängsättas på en femgradig skala.

På torsdag kväll, den 26 januari, rullar i alla fall filmvåren igång på Avenybiografen i Ludvika Folkets hus. Först ut är den brittiska filmen "Florence Foster Jenkins" (2016) med Meryl Streep och Hugh Grant i huvudrollerna.

Och därefter väntar följande titlar – Den allvarsamma leken (2 februari), Under sanden (9 februari), Systrarna (16 februari), Dottern (23 februari), Kollektivet (9 mars), En vansinnig idé (16 mars), My old lady (23 mars).

