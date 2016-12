Ludvika herrgårds historia ämne hos SPF Seniorerna

– Det blev en resa i historien från Gustav Vasas tid fram till nutid. Hon talade om dem som grundade bruket och byggde upp herrgården men också om de familjer som bott där. Inte bara duktiga män, patroner, utan också driftiga kvinnor har verkat där. Det blev en levande historieskildring som förstärktes med fina foton, säger Ulla Öström som är sekreterare i föreningen.

Sammankomsten där cirka 100 personer deltog, inleddes annars med tipspromenad i lokalerna och ett program av Falu Evergreens som underhöll med sång och musik som väckte minnen och känslor till liv.

– Musiken varvades med små anekdoter och var så medryckande att några par lockades till en svängom. I repertoaren fanns till exempel Jazzgossen, Down by the riverside och Smile. Som stämningsfull avslutning spelades Nu tändas åter ljusen, berättar Ulla Öström.