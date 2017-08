I denna ljuva sommartid i arrangemang av Anders Öhrwall, As you are av Nils Lindberg, UlrikNeumanns Kärleksvals samt musik av Bachoch Händel är ett axplock ur programmet.

De som bjuder på örongodis är sopranen Tekla Rapp, kyrkomusiker AnnaAndersson och tvärflöjtspelande Bertil Westergren.