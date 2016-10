Övergångsställe kan återinföras efter 15 år

Så här skriver Henrik Axelsson, samhällsplanerare vid kommunen, i brev till en Ludvikabo:

"Tidigare har man plockat bort övergångsställen då forskning visat att fler gående skadas vid övergångsställen än på platser utan övergångsställen. Senare forskning har nyanserat bilden och i dag tar vi inte bort fler övergångsställen. Med det sagt kommer inte alla tidigare övergångsställen att återskapas."

Ludvikabon som fått brevet kan dock ha gott hopp om att få gehör för sitt specifika önskemål. Ludvikabon har nämligen påtalat behovet av ett övergångsställe i korsningen Gonäsvägen – Lyckåkersvägen.

I svaret konstaterar Henrik Axelsson att detta övergångsställe togs bort 2001 och ersattes av en gångpassage. På ställen med gångpassage har gående inte företräde utan får passera över gatan endast om det "kan ske utan olägenhet för fordonstrafiken", noterar Axelsson.

På det här avsnittet av Gonäsvägen passerar i snitt 4 400 fordon per dygn och Axelsson utesluter inte att det redan nu kan finnas behov av att återinföra övergångsstället. Om inte förr så lär saken komma upp till prövning när ombyggnaden av OK-korset till rondell blir aktuell om två – tre år.

En del i denna ombyggnad är nämligen att i stort sett all tung trafik till bland andra ABB och Impregna ("träimpregneringen" ska köra in och ut från området via Gonäsvägen.

Med en förväntad ökning av trafiken på Gonäsvägen i samband med ombyggnationerna vid korsningen (...) så kommer bättre passage troligtvis att behövas", skriver Henrik Axelsson i brevet till Ludvikabon.