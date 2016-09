Spännande filmhöst med överraskningar i Ludvika

– Ja, före ordinarie filmvisning den 6 oktober visar vi en kortfilm som bonus. Vad det är för film behåller vi tills vidare för oss själva, säger Carina Danils i styrelsen för filmstudion.

Premiär för höstterminen med sedvanliga åtta filmer är det på torsdag den 22 september. Då visas The Danish Girl.

– En film som vi ville ha med tanke på all uppmärksamhet på senare tid kring svenska skådespelaren Alicia Wikander, säger filmstudions ordförande Jörgen Gunnarson.

I god tid före varje säsong samlas filmstudions styrelse, diskuterar och går igenom listor på filmer man sett eller läst om och vill ha med i kommande termins program.

Den filmiska höjdpunkten menar de nås den 27 oktober, då Mustang visas i Folkets hus Aveny.

– Alla var vi överens om att Mustang skulle vara med, den var helt given.

Det säger nästan med en mun Bengt-Åke Malmqvist, Jörgen Gunnarson, Carina Danils, Katarina Persson, Madde Goldmann, Åsa Fridholm och Kjell Börjesson när de traditionsenligt bjuder in till pressträff på Café Engel.

– Bland får och män (6 oktober) skulle också med, säger någon.

– Ja, och Under körsbärsträden (17 november). Och Madding Crowd (20 oktober), framhåller Malmqvist.

Ludvika Filmstudio startades 1955 men lades i malpåse i slutet av 60-talet. 1973 hade man omstart och sedan dess har över 700 filmer visats.

– Sedan 2009 har publiken kunnat poängsätta filmerna, något som uppskattats av publiken men som även varit bra för oss i filmstudion. Högsta betyget hittills, 4,7, har En oväntad vänskap och Niceville fått medan ryska filmen Elena fått lägsta betyget, 2,5, upplyser Jörgen Gunnarson.

Filmentusiasterna är överens om att poängsättningen gett besked om att de filmer som förefaller gillas mest är generellt sådana som innehåller varma illustrationer av människor i relationer. Flera av filmerna i höst har den karaktären, konstaterar filmstudions ordförande.

Höstens program har legat ute en tid på filmstudions hemsida och Madde Goldmann har noterat flera positiva och förväntansfulla kommentarer bland vänner och arbetskamrater.

– Vi har fått ihop ett fantastiskt bra program.

Ännu bättre blir det kanske tack vare den nyordning och modernisering som skett i Aveny. Här återfinns en av de överraskningar som filmstudions styrelse vill lyfta fram och locka med.

– En ny och större filmduk har kommit på plats och vi känner en spänd förväntan inför första filmen på torsdag. Ljudet lär också bli bättre eftersom högtalare flyttats i samband med installationen av filmduken, säger Jörgen Gunnarson.

Höstens filmer: The Danish Girl (22 september), 45 år (29 september), Bland får och män (6 oktober), Carol (13 oktober), Far from the Madding Crowd (20 oktober), Mustang (27 oktober), Under sanden (10 november), Under körsbärsträden (17 november). Medlemskort för alla åtta filmerna kostar 350 kronor för vuxna och 250 kronor för ungdomar. Biljett till enstaka film säljs inte.