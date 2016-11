Uråldriga vagnar från Nyhammar fyndades på auktion

– Ja, vi köpte in fyra vagnar och tre slädar, säger Marianne Jönsson som är sekreterare i föreningen.

– Tio stycken var till salu men tre valde vi att avstå från att lägga bud på eftersom vi har liknande vagnar sedan tidigare, säger Anna-Karin Andersson, ordförande i föreningen.

Auktionen på Stockholms Auktionsverk genomfördes den 8 november och häromdagen var folk från hembygdsföreningen och medhjälpare ivrigt sysselsatta med att transportera åkdonen från herrgården till hembygdsgården i Sunnansjö.

Vid DT:s besök tar Marianne Jönsson och Anna-Karin Andersson plats i en vackert träbrun-målad vagn.

– Det är en jaktvagn som de finåkte med vid herrgården. Förmodligen är den tillverkad någon gång kring år 1900.

Bland de vagnar man hastigt och lustigt blivit ägare av finns också "tsarvagnen".

– Den kallas för tsarvagnen men någon tsar har nog aldrig åkt i den. Den tillverkades 1913 inför att en storfurste skulle besöka Nyhammar och man ville att han skulle få åka ståndsmässigt, berättar Anna-Karin Andersson.

Med hjälp av vice ordföranden Sam Larsson drar de fram en gammal släde för fotografering. Precis som vagnarna drogs släden av en eller flera hästar.

– Det är förmodligen en damsläde och troligen tillverkades den i mitten av 1800-talet. Det är den äldsta av de vagnar och slädar som vi har ropat in.

Åkdonen har stått mer eller mindre undangömda i många decennier men nu blev det bestämt att de skulle säljas i samband med att även själva herrgården säljs. Grangärde Hembygdsförening vill förstås gärna visa upp sina fynd och en första allmän visning blir det antagligen till sommaren.

– Det är jätteroligt att vi som hembygdsförening kan göra en sån här sak som är så positiv för bygden. Vi har fått mycket beröm, vagnarna utgör en del av Nyhammars själ, säger Anna-Karin Andersson.

Men det hade kanske inte varit möjligt utan ekonomisk hjälp, konstaterar ledningen i föreningen.

– Vi betalade sammanlagt 93 000 kronor och redan klockan 12 samma dag som auktionen skulle hållas hade vi fått in 20 000 i sponsorpengar. Nu har vi fått in nästan hälften av köpesumman via ekonomiskt stöd från företag och privatpersoner.