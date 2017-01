Babysim lockar många till Skinnarbadet

- Jag tror att det bara är vi och i Borlänge och Leksand som har den här verksamheten med baby-och minisim, säger Maria Persson vid Skinnarbadet.

Hon berättar att man startade upp verksamheten i Malung redan för 13 år sedan och intresset har bara ökat med åren.

- Nu är vi två utbildade instruktörer och en till som snart är färdig med sin utbildning, berättar hon.

I korthet handlar det om att barn och föräldrar går en första kurs om åtta veckor, en dag i veckan. På simmet lär man barnen bland annat att själva hålla andan under vattnet. De små barnen har en dykreflex som gör att barnet inte får ner vatten i luftvägarna. Genom att hälla vatten över barnets huvud och ansikte lär barnet sig att själv hålla anda under vattnet. Även större barn som inte har sin reflex kvar kan lära sig att vara under vatten.

Vattensäkerheten går som en röd tråd genom hela verksamheten. På babysimmet lär instruktörerna ut själräddande övningar för att barnet bättre ska klara av en eventuell vattenolycka. Barnet ska vara minst tre månader, väga minst fyra kilo och naveln ska vara läkt innan man börjar att bada bassäng vid Skinnarbadet.

- Vi har sagt att man kan börja när barnet är 3-4 månader, men man kan även börja senare, tillägger Maria Persson.