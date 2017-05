Bytte till Telenor - det kostade Christer 70 000

Christer Eriksson är en känd profil i hembygden Öje. Idealist med många uppdrag för byn och inom idrotten. Dessutom är han sedan barnsben åkare, traktor- och lastbilschaufför. Trots att Christer i år fyller 71 kör han fortfarande plog genom Öje och betong som entreprenör. Därför håller han liv i den enskilda firma han haft under i stort sett hela sitt liv även om han numer bara hyr ut sig själv via den. Det var vad försäljaren siktade in sig på.

– Jag ville ha två mobiler, en till mig och en till hustrun, och två bredband, ett till oss och ett till vår son. Men försäljaren skulle absolut truga på mig tolv telefoner. De skulle vara så bra att ha i firman ifall jag behövde. Jag sa nej gång på gång med han var envis. Och då han försäkrade att jag inte behövde betala någonting alls förrän jag aktiverade dem så lät jag honom skicka hit dem. Det skulle jag förstås aldrig ha gjort, säger Eriksson i dag.

Mobilerna kom, Christer och hustrun tog var sin och har inte rört de andra. I ett halvår betalade de överenskomna 450 kronor i månaden. Så kom första räkningen där de krävdes på 8500 kronor för tolv abonnemang. Hans revisor rådde Eriksson att bestrida. Det ledde till att leverantören Telenor skickade en ny faktura, nu på 205 000 kronor som slutfaktura för hela bidningstiden om två år.

Eriksson bestred igen och skickade tillbaka de telefoner som inte använts. Telenors ombud hävdade i Mora tingsrätt att de inte var återlämnade men sedan processen avslutats har Eriksson skaffat kvitton som visat att de skickades från posten i Malung 2 juni 2015 och tagits emot hos Telenor.

Eriksson fick stöd av konsumentvägledaren Marit Nilsson i Malung och fortsatte bestrida. Kraven från Telenor sänktes från 205 000 till 167 000 till 127 000. Christer Eriksson och ombudet Anne Marneros erbjöd 15 469. I februari 2016 förliktades parterna kring summan 58 000. Större delen av summan är abonnemangskostnad. Christer Eriksson känner sig inte mindre lurad för det:

– Med advokaträkningen kostade det här mig 70 000. Jag fick ingenting för det. Jag hade planerat byta bil men det går inte nu. Jag är grundlurad och nu vill jag varna andra. Säg aldrig ja till en telefonförsäljare. Svara inte ja ens på fråga om du är dig själv, säger Christer Eriksson.

Dessutom är Eriksson missnöjd med abonnemanget som sådant. Under perioden Telenor var hans leverantör körde han betong högt uppe i Klarälvdalen. Där kunde inte hans nya mobil användas:

– Jämför det med den här reklamen de har på TV, den där killen som vandrar iväg ut i vildmarken medan han pratari telefon. När jag körde i Värmland fick jag skaffa ett Telia-abonnemang föratt kunna kommunicera med mina uppdragsgivare, säger Christer Eriksson.

Sedan uppgörelsen blivit klar tog Christer Eriksson itu med att spåra de försvunna telefonerna och fick tag på den som kvitterat mottagande. Hon bekräftade att telefonerna kommit fram. Vad Telenors ombud sagt i rätten om de inte var återlämnade var alltså inte sant. Det fick Eriksson att polisanmäla hanteringen av telefonerna.

– Det kom genast ett beslut om att inte inleda någon förundersökning. Jag blev av med både telefoner och pengar, säger Christer Eriksson.

Nu skulle historien få en fortsättning. I maj i år publicerade först SVT och sen Aftonbladet en uppgifter om hur försäljningsbolag kritiserats för just sådana affärer. I artikeln beskrevs hur en äldre, dement man övertalats köpa dator och tiotelefonabonnemang. Såväl Telia som Telenor hade enligt artikeln reagerat över försäljningsbolagets metoder och krävt att den här typen av affärer skulle stoppas. Det gav Dala-Demokraten anledning att kontakta Telenor och ställa några frågor om bolagets affär med Christer Eriksson.

