Ove Fagerlund föreläste om skidans utveckling från Nisse till Stina

Genombrottet för plastskidan kom isamband med att Thomas Magnusson vann VM-guld 1974 och blev den första världsmästaren på plastskidor och på 80-talet slog plastskidan igenom fullständigt. Under 80-talet kom också skatetekniken och revolutionerade skidsporten totalt. Härtill var många skeptiska och ville förbjuda stilen. Även vallan har förändrats. I slutet av 1980-talet introducerades pulvervallorna. Det är flourvallor som gör att vatten stöts bort från belagen, villket förbättrar glidet.

Under 2000-talet skedde ingen nämnvärd utveckling förutom att bindningen blev flyttbar. Åkarna kan enkelt ändra positionen under tävlingarna. Ove berättade också om en ny elektronisk bindning. Med en fjärrkontroll, styrd via bluetooth i staven, ska åkarna kunna flytta bindningen framåt och bakåt i farten, för att få bättre fäste uppåt och bättre glid utför.

Slutligen informerade han om en ny vallningsfri skida med en fästzon som ska hålla i 100 mil.