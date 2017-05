Rotary hade besök av guvenören för distriktet

Den i Chicago nyinflyttade advokaten Paul Harris var ute efter ett nätverk ochkontaktade några andra företagare i andra branscher. Den 23 februari 1905 bildades Rotary och blev grunden till den världsomspännande rörelse som Rotary utgör idag. År 1907 invigdes en offentlig toalett i Chicago, finansierad av Rotary, vilket då blev det förstavälgörenhetsprojektet i Rotarys historia. Idag har Rotary 1,2 miljoner medlemmar i 34000 klubbar i närmare 200 länder över helavärlden.

TheRotary Foundation fyller 100 år i år och har idag enorma tillgångar som möjliggör bidrag till olika projekt på cirka 250 miljoner USD till följande fokusområden: Freds-och konfliktlösningar, förebyggandeoch behandling av sjukdomar, vattenoch sanitet, mödra- och barnavård, grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet och ekonomiskutveckling och samhällsutveckling

Ett stort projekt som Rotary varit starkt involverat i är som bekant Polio Plus och End Polio Now. På 1980-talet insjuknade runt 350 000 barn per år ivärlden. Idag är polio i stort sett utrotat med ett 30-tal nya fall under 2016. Av politiska orsaker och motstånd mot vaccinering är det endast två länder i världen där polio fortfarande inte är utrotad, nämligen Afghanistan och Pakistan.

Gunnar Ridderstedt gav vidare en djup presentation Shelterbox-programmet inom Rotary. ShelterBox är en internationell katastrofhjälpsorganisation som levererar livsnödvändig materiel till familjer som drabbats av katastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, tyfoner, krig och liknande. Hjälpen gör det möjligt för drabbade människor att överleva på ett värdigt sätt. Rotary är en stark part i den här verksamheten med betydande finansiella bidrag. ShelterBoxen är väl känt inom Malung-Sälen RK då klubben genom olika projekt skapat medel för att köpa in boxar. Ylva Li Form, lokal ordförande i Malung, kompletterade Gunnars beskrivning med att berätta att Malung-Sälens RK totalt bidragit med 52 000 kronor, bland annat genom kolbulleförsäljningen underDansbandsveckan.

Rotaryär inne i skede när det är viktigt att anpassa organisation och verksamhet till den förändrade verklighet som gäller idag i världen. Arbete med förändring av stadgar pågår kontinuerligt i det här avseendet. Det är ett faktum att medlemsantalet minskar i västvärlden. Totala antalet medlemmar är tämligen konstant på 1,2 miljoner. I väst minskar man med cirka 100 000 per år medan framförallt Asien är på frammarsch och ökar med ungefär samma antal.