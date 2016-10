Rotarymedlemmar fick information om kommunens ekonomi

Rotarymöte leddes av president Ylva Li Form som hälsade alla varmt välkomna. Veckan innan bordlades frågan om bidrag till ett samarbete mellan Malungs motorklubb och Centralskolan rörande ett projekt att bygga en folkracebil som ett alternativ inom elevens val. Efter genomgång av Ungdomsfondens stadgar beslöts enhälligt att ge ett bidrag till projektet på 7500 kronor.

Tobias Birgersson berättade att kommunen omsätter idag cirka 600 miljoner kronor, varav skatteintäkterna är 425 miljoner kronor och statsbidragen 175 miljoner kronor. Befolkningen harsedan 70-talet minskat i snitt cirka 70 invånare per år. Mellan år 2012-2014 så ökade dock minskningstakten till cirka 100 invånare per år. De sista 3-5 åren har födelsetalet minskat och ligger nu på cirka 80 födda varje år efter att tidigarelegat på mellan 90-100 födda per år. Det minskade befolkningsunderlaget gör att skatteintäkter och statsbidrag minskar.

Kommunen har gjort bedömningen att det kommer krävas stora strukturella förändringar för att kunna minska driftkostnader med 40 miljoner kronor per år. Kommunfullmäktige har beslutat om en handlingsplan för en ekonomi i balans till år 2020.

Kommunens långsiktiga finansiella styrka är dock acceptabel med en soliditet på 32 procent Det är ett soliditetstal som understiger medeltalet av alla svenska kommuner som är 48 procent. Tobias kommenterade soliditeten med att kommunens skogsinnehav med ett beräknat värde på cirka 250miljoner kronor inte är med bland tillgångarna och att kommunens pensionsskuld förkommande pensionsutbetalningar på cirka 260 miljoner kronor inte redovisas på skuldsidan.

Vid jämförelse med kommuner av liknande struktur visar det sig att Malung-Sälens kommun har överkostnader på de flesta ansvarsområden. Men det är också konstaterat vid olika kvalitetsutvärderingaratt Malung-Sälens kommun ligger väldigt bra till inom områdena vård och omsorg samt inom skolan.

De tio närmaste årens investeringsutrymmeär cirka 280 miljoner kronor, vilket svarar mot de årliga avskrivningarna på cirka 31 miljoner kronor som man har idag. I förutsättningarna för kommande års budgetering av skatteintäkter och statsbidrag ingår att befolkningen beräknas minska med i genomsnitt 50 personer per år. Man står också inför betydande pensionsavgångar.