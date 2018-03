Malungs Daniel Söderlund: "Nu är det all in de fyra sista"

– Sätter man inte chanserna, så får man bara en poäng med sig hem, säger forwarden Daniel Söderlund.

Han var en av dem som skapade en hel del, och faktiskt ordnade den där tröstpoängen med sitt kvitteringsmål sent i andra perioden. Johan Vilén skulle spela pucken ur egen zon, men Söderlund tog ett par skär in på blålinjen, balanserade med en studsande puck på densamma och sköt in 2–2.

– Jag läste passet från deras back, och hade kanske lite tur som höll kvar pucken i anfallszonen, sedan fick jag trycka in ett viljemål, det var skönt, säger Daniel Söderlund.

Där och då, var det riktigt skönt för Malung, men annars var det ingen skön insats de fick ta med sig hem på bussen.

– Idag är vi inte påslagna och ger bort hela första perioden och delar av andra. Sista halvan av matchen tycker jag vi steppar upp, men vi sätter inte chanserna, säger Söderlund.

Han fick chansen i straffläggningen, men liksom Jonas Kapla och Johannes Matses missade Söderlund sin straff.

Jag lyckades träffa målvaktens bästa vän. Jag bestämde mig tidigt för att satsa på gubbhörnet – nu blev det en klockren stolpträff. Några millimeter längre in så hade den suttit, säger Daniel Söderlund.

Efter tre raka segrar har Malung nu tre raka förluster och vägen till Hockeyettan känns lång. Fem poäng saknas upp till Surahammar och Arboga.

Gick tåget ikväll?

– Nej, nej, absolut inte. Det är tolv poäng kvar att spela om. Vi har träning imorgon (läs: måndag) och sedan är det match på tisdag igen, så det är bara att ladda om, säger Söderlund.

– Vi ska ta tre poäng på tisdag och börja om på en ny vinsttrend.

