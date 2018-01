Mikael Wallin lämnade Borlänge i division 3 för publikfest i allsvenskan: "Nervöst och ovant"

Snacka om att kastas rakt in i hetluften.

Avestafostrade Mikael Wallin, 26, hade aldrig spelat högre upp än division 2 innan han på onsdagskvällen klev in i Idrottshuset i Örebro för en av årets hetaste matcher i handbollsallsvenskan: Lif Lindesbergs "Örebromatchen", ett koncept där Bergslagslaget flyttar en match per år till Örebro. Inför 1 322 åskådare, som i varje fall i första halvlek när Lif var i ledningen bjöd på ett rejält publiktryck, fick Wallin göra allsvensk debut.

– En liten annan inramning än vanligt ... Jag är ju van att spela inför 100–150 personer i Maserhallen. Det var lite fler här, och det blev ett jävla trycka. Ja, det var en mäktig känsla, det var roligt att spela med det här ljudet i ryggen, säger Wallin.

Linjespelaren lirar till vardags med Borlänge HK i division 3 – varifrån Lif i början av november plockade in tränaren Erik Axelsson som nu lånat in Wallin under en tolvdagarsperiod där Lif spelar fyra matcher.

– Jag har ju tränat med Lif i 2,5 veckor och tycker att jag kommit in i det mer och mer, men match är en helt annan sak än träning. Det var premiärnerver, lite nervöst och ovant. Det blev väl någon miss där jag backade in lite för mycket, gav dem lite för mycket utsida att gå på, säger Wallin.

Wallin fick hoppa in och spela försvar tio minuter i mitten av första halvlek mot Kungälv.

Med en kroppshydda på 195 centimeter och 115 kilo muskler, ett väldigt skägg och armar täckta av tatueringar skulle försvarsbjässen kunna skrämma vem som helst. Men de allsvenska Kungälvsspelarna var en betydligt tuffare match än motståndarna Wallin vanligtvis ställs inför.

– Jag har aldrig spelat högre än division 2 tidigare, och i vinter har jag ju varit i trean. Det är lite temposkillnad, men det skiljer också på kvalitet. Från niometersspelarna i division 3 kan det komma skott från 15 meter som lika gärna kan sitta i krysset som på långsidan. De här spelarna har lite bättre kunskaper och passar vidare om de inte har läge, säger han.

Wallin såg länge ut att bli segrare i debuten, men i andra halvlek tappade Lif Lindesberg 19–15-ledning i paus till 20–20, och efter att lagen följts åt upp till 29–29 gjorde Kungälv tre raka mål till 32–29. Det avgjorde matchen, som slutade 35–31 till gästerna.

– Tråkigt att inte kunna bjuda publiken på en seger. Det blev för många tekniska fel framåt och missar bakåt. Det var över hela banan, det går inte att hänga ut någon särskild. Alla lär höja sig, säger Lif-debutanten Mikael Wallin.

Tre matcher återstår för Wallin i den brandgula tröjan: Tyresö borta på tisdag, Hallby hemma på torsdag och Amo borta på söndag.

Lif Lindesberg–Kungälv 31–35 (19–15)

Mål, Lif: Oskar Erixon 8, Jesper Nilsson 7, Albin Järlstam 7, Jesper Jakobsson 4, Fredrik Karlsson, Bashkim Gashi, Karl Zetterlund, Fatlum Ahmeti, Gustaf Ekström.

Publik: 1 322.