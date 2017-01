Artister klara – de kommer till invigningen av Vasaloppet

Den 24 februari invigs Vasaloppets vintervecka. Under invigningen ska kransmasen Linus Rapp krönas, och det blir också välkomsttal av Vasaloppets vd Eva-Lena Frick.

Nu är det klart att komikern Jan Bylund kommer till invigningsceremonin, liksom bandet Panetoz. Det är fri entré till invigningen, som kommer avslutas med fyrverkerier.

Just nu är 62 000 deltagare anmälda till något av loppen under Vasaloppets vintervecka 2017. I år uppmanas alla åkare att bära röd mössa under loppen, för att hylla Nils "Mora Nisse" Karlsson som föddes för 100 år sedan.

