Barnen lär sig om skogsarbete och skogens väsen i Siljansfors

I alla ämnen har eleverna i Vika jobbat med tema skogen. Vad kan då vara mer lämpligt än en resa till Siljansfors, bara några kilometer från Vika. Eleverna besökte Siljansfors Skogsmuseum där intressant historia om gamla tiders skogsarbete och flottningskultur finns att studera.

I den vackra skogen i Siljansfors finns också flera vandringsstigar. En av dem Knattestigen är 1,1 kilometer lång och utmed den finns både information om skogens djur och det finns olika väsen gömda under trädrötter och i mossan.

– Barnen går i klass ett till tre och vi är här med 24 elever. Det var ett tips från en förälder, som gjrode att vi fick idén att håka hit och dessutom göra stentroll. Vi har lagt ut dem i skogen utmed Knattestigen och det blev 26 stycken, berättar Jenny Lövenberg, lärare i Vika skola.

– Den här miljön, skogen här i Siljansfors är så vacker och inspirerande. Det är väldigt fint och vi lär oss mycket av naturen. Att gå trollstigen väcker fantasin, säger Alva och Cornelia.

Sonja Eriksson driver Siljansfors restaurang där det finns många roliga, gamla föremål. Eleverna fick värma sig vid den öppna spisen efter promenaden och höra mer om de gamla sakerna.

Musieområdet Siljansfors Skogsmuseum är ett friluftsmuseum där olika skogsanläggningar som t.ex eldpallkoja, kolmila och tjärdal är uppbyggda i sin naturliga miljö. Här finns även två utställningshallar som inbjuder till spännande upptäckter om skogbrukets utveckling under de senaste 100 åren. Museet är uppbyggt runt ruinerna av Siljanfors järnbruk som var i drift under åren 1738-1876. Den mäktiga masugnen möter besökaren redan vid infarten till museet. Längre in i museiområdet möter man lämmningar efter bessemer verk, stångjärnssmedja, bruksbostäder samt damm- och kanalanläggningar.

Källa: Ur Siljansfors Skogsmuseums hemsida.

Skogsvandringar i Siljansfors:

Järnbruksstigen, 3 kilometer, spår efter Moras första indutri.

Gula stigen: En 5 km skogstig med fasta informationsskyltar som berättar om natur, skogsbruk och brukshistoria

Röda stigen: En stig på 2,5 km med fasta informationsskyltar och tipspromenadsfrågor om natur, skogsbruk och historia från järnbrukstiden.

Knattestigen: 1100 meter lång lämpligt för barn från förskolan och uppåt.