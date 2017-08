Dalapolisen hyllas efter inlägg på Facebook: "Man känner en sådan frustration"

Mer för dig som pluskund:

Kunglig bebislycka: Alexander har fått en lillebror – Carl Philip: "Tusen känslor i kroppen"

Buskörning längs raksträcka i Hedemora: "Det låg ett jättemoln med rök från bränt gummi"

Stensjömordet: 46-åringens bror hörde ett skrik: "Han sa att han använt saxen"

SÅ KÖPER DU PLUS

På onsdagseftermiddagen publicerade Morapolisen Stefan Lund en text i Facebookgruppen "Tjuvkoll i Mora/Orsa" – ett inlägg som på bara någon dag väckt över 850 reaktioner och delats nära 230 gånger.

Inlägget, som tar upp det utbredda problemet med trimmade mopeder i båda Mora och grannkommunen Orsa, kom sig av en incident som inträffade i centrala Mora samma dag – en händelse som enligt Stefan fick "bägaren att rinna över".

– Jag hade precis kommit hem efter ett arbetspass och kände en viss irritation – att jag behövde skriva av mig, berättar han.

Under dagen hade bland annat ett besök på en skola i Mora stått på agendan – en visit där syftet var att diskutera mopedproblemet med ungdomarna själva.

– Vi har fått påringring från allmänheten om bland annat vårdslös körning, så då vi tänkte att vi skulle åka till skolan, välkomna ungdomarna på morgonen och prata lite, berättar Stefan.

Han konstaterar att varken han eller hans kollegor är "överbegåvade" när det kommer till ämnet, men att de trots det direkt kunde se att flera av mopederna gick över tillåten hastighet.

– Det var rätt så tydligt vilka som var trimmade och vilka som inte var det. Dessutom kom ett antal ungdomar på mopeder utan regplåtar. När vi påpekade det hade såklart alla "råkat tappa den", men det är fullt uträknat, konstaterar han.

Läs även: Hon efterlyser givmild barnfamilj: "Jag blev helt chockad – det här kan man leva på länge"

Patrullen pratade med flera av ungdomarna och gav dem en uppfräschning kring vilka regler som egentligen gäller och vad brott mot dessa kan få för konsekvenser, både för ungdomarna själva och för deras föräldrar, de sistnämnda då det inte är ovanligt att mopederna står skrivna på mamman eller pappan.

– Det innebär att det blir ytterligare ett brott vilket är tillåtande av olovlig körning, något föräldrarna kan åka dit ganska rejält på, förklarar han.

Efter att ha pratat klart med ungdomarna begav sig patrullen vidare. Under dagen såg de flera exempel på vårdslös körning, men det för först på eftermiddagen – runt tretiden – som den händelse som fick bägaren att rinna över för Stefan inträffade.

– Vi rullade in i centrala Mora när vi fick en mopedist bakom oss. Föraren varvade för fullt, så när vi kom in på en enkelriktad gata bestämde vi oss för att stoppa honom. Efter att ha stått still i ungefär två sekunder gör han plötsligt en u-sväng och drog iväg i 70-80 kilometer i timmen längs Moras gator. Sen svängde han av och åkte in på gågatan där det var massvis med folk i farten – något som utgjorde en fara inte bara för honom själv utan även för andra, berättar han.

– Då kände jag en viss irritation som jag behövde få ur mig.

Sagt och gjort – efter att Stefan kommit hem och satt potatisen på kokning slog han sig ner vid datorn och började författa inlägget som började med orden: "Föräldrar..! En uppmaning till er som har mopedburna barn i Mora/Orsa".

– Man känner en sådan frustration. Vi poliser försöker göra vår del i samhället, men det är bara att inse att med tanke på resurser och hur det ser ut så kan vi bara göra en del. Resten behöver vi ha hjälp med från andra myndigheter, skola och föräldrar, säger han.

– Tänk om alla kunde dra sitt strå til stacken och prata med sina ungdomar – förklara vad som är rätt och fel, faran i det hela och anledningen till att det behövs förbud.

Läs även (Plus): Husvagnen vandaliserades – efter inlägg på Facebook ringde den skyldige själv

Att hans inlägg skulle väcka så pass mycket positiva reaktioner var ingenting han hade väntat sig.

– Jag blev väldigt förvånad. Jag hade förväntat mig kommentarer i stil med "har ni inget bättre för er" och "vad gjorde du själv som ung" – men det var få av den sorten vilket jag blev väldigt glad av.

– Jag håller med dem som skriver så, men arbete med unga i trafiken är bara en jätteliten del av en dags arbete. Och om alla gjorde sitt för att bidra till en säkrare trafiksituation i lilla Mora och Orsa så skulle vi poliser kunna lägga krut på annat än att åka runt och tillrättavisa ungdomar.

Flera av de som kommenterat verkar även beredda att följa Stefans uppmaning.

– Det har varit flera kommentarer där de skriver att de ämnar gå ut och titta till och visa intresse för sina barns hobby vilket gör mig glad.

– Problematiken var exakt likadan för 30 år sedan och det kommer troligtvis se likadan om ut om 30 år. Men det gäller att vi fortsätter att jobba med och mot det.

Här är inlägget i sin helhet:

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android