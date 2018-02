Expertens fem tips till mindre vana Vasaloppsåkare: ”Det som betyder mest är snön”

Skidinstruktör, personlig tränare, författare av böcker om konditionsträning, föreläsare, chefredaktör för tidningen Vasalöparen. Erik Wickström kan kallas expert på längdskidor med rätta. Tillsammans med Niklas Bergh gör han podcasten "Vasaloppet lagom", som får cirka 5000 lyssnare varje avsnitt.

Själv ska han åka Vasaloppet för tionde gången, "det är ju en del av mitt yrke" menar han.

– Fast framförallt är det för den härliga stämningen och jag drivs av att tävla, säger Erik.

Målsättningen för honom själv är att komma bland de hundra bästa. Ifjol kom han på 72:a plats. Som bäst har han kommit 25:a för fyra år sedan. Ja, så har han vunnit Engelbrektsloppet, kommit tolva i Lidingöloppet och stakat 43,8 mål skidor på ett dygn.

Men Vasaloppet är inte bara till för de som vill placera sig högt. Det är till för vem som helst som vill utmana sig själv, ung som gammal, soffpotatis till elitmotionär.

– 99,9 procent av svenska folket klarar av att genomföra Vasaloppet, efter ett års träning. Jag har svårt att tänka mig någon person, förutom de riktigt fysiskt sjuka, som inte kan klara av det med ett års träning.

Var ska man då ens börja, om man aldrig har gjort det förut?

– Det handlar om att bygga in träningen i vardagen. Man kanske börjar under vår och sommar med ett spinningpass i veckan och kör lite styrkepass hemma varannan vecka. Få rutin på träningen. Vad du gör är inte ens så viktigt, det viktiga är att det blir en naturlig del av vardagen.

På sommaren kan man sedan pröva på att ta sin första riktiga långtur till fots eller cykel för att känna hur det känns att vara igång under lång tid.

Under hösten ska man börja få känn på skidorna, starta med stakmaskinen på gymmet, springa med stavar, åka rullskidor. Det är betydelsefullt att få uthålligheten i överkroppen menar Erik.

– Det är ett vanligt misstag bland motionärer att man springer och styrketränar, det fungerar inte så bra i Vasaloppet. Visst kan man styrketräna för att hålla sig skadefri, men för att bli stark i skidspåret måste du träna överkroppen i din konditionsträning.

Receptet till det stavas stakning, en viktig träningsform.

– Det är folk ovana vid, det är inget du gör i vardagen. Och det är då bålmusklerna man använder framförallt, inte armmusklerna.

Om man nu har anmält sig till något av loppen men har skjutit upp träningen och börjar få panik – ta det lugnt. Det viktigaste, det är att få känn på snön innan:

– Då gäller det att göra allt man kan att få snöträning. Det som betyder mest är snön. Kroppens muskler behöver vänja sig vid det asymmetriska underlaget, snö är ojämnt. Så här nära Vasaloppet kan en timme snöträning vara mer värt än flera timmar stakmaskin eller löpning om man inte har åkt mycket skidor innan.

Alla dessa teorier om vad man ska få i sig i magen, uppladdningen innan loppet med stort L. Vad ska man egentligen äta?

– Många fokuserar fel på uppladdningen och dricker sedan för lite under loppet och kroknar. Du ska istället fokusera på energiintag under loppet. Ta med egen dricka, blanda en stark sportdryck och blanda in extra koffein. Komplettera med att äta bullar på stationerna om du mot förmodan skulle bli hungrig. Jag anser att det är viktigare än vad du äter innan.

Själv har Erik ett midjebälte med slang, som rymmer en och en halv liter sportdryck.

– Man måste få i sig ordentligt med energi under loppet. Fundera på vilket vätskesystem vill ha; bälte, slang, eller ryggsäck. Och testa Vasaloppets egen sportdryck innan loppet så du vet hur den smakar och om din mage tål att dricka så mycket sportdryck.

Till sist, hur ska man egentligen sätta upp sitt personliga mål?

– Det är ingen idé att sätta tidsmål. Tidsmål är irrelevant, sätt inga sådana. Resultatet beror helt på om det är isföre, ösregnar eller är motvind. Det kan skilja en timme på olika fören. Bättre målsättning är att ta sig i mål, och sikta på en placering.

Eriks fem viktigaste tips för mindre vana åkare:

1) Ta dig tid att stå på snö, försök verkligen sträva efter det. Ju fler timmar du får desto bättre, den viktigaste tiden är på snö.

2) Se över utrustningen i god tid så att den fungerar. Köp inga nya prylar sista dagarna innan loppet.

3) Fundera igenom om du ska valla själv eller lämna in skidorna. Boka i så fall i god tid.

4) Var beredd på att köa och förberedd dig mentalt för det. Står man långt bak så får man köa mycket och länge. Var mentalt redo.

5) Njut av att komma i mål. Det är inte säkert du uppnår dina personliga uppsatta mål, men det är ändå samtidigt väldigt skönt att nå målgången, se till och njuta ändå.