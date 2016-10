Kyrka blev utsatt för stöld: "Tråkigt att gåvor från allmänheten gått förlorade"

I veckan blev Fridhemskyrkan i Mora utsatt för en stöld. Inbrottstjuven, eller tjuvarna, tog sig in och stal därefter bland annat ett kassaskåp som just då innehöll flera tusen kronor.

– Vi hade under lördagen samlat in pengar till Världens barn. Vi låste in pengarna i kassaskåpet. Nu är bössorna borta. Även kollekten från lördagens konsert I evig tid med Fridhemskyrkans kör fanns i kassaskåpet, berättar Eva Reithner, pastor.

Det var andra gången i år som kyrkan blev utsatt för stöld.

– Det här är extremt. Jag har arbetat i kyrkan i drygt femton år och har aldrig varit med om något liknande. Nu har två stölder skett samma år. Det som är så tråkigt är att det var gåvor från allmänheten som gått förlorade, säger Eva Reithner.

Just nu arbetar nämligen Fridhemskyrkan, tillsammans med Röda korset och flera organisationer, med att samla in pengar i förmån för Världens barn.

En insamling genomförde man redan i augusti när kyrkorna hade en gemensam gudstjänst i Tingshusparken. De pengarna har man redan satt in på banken och de berörs inte av denna stöld. Då man kontinuerligt sätter in pengar på banken var det enbart helgens gåvor som gick förlorade – illa nog.

Eva kommer dock inte låta detta bakslag i form av en plundring stoppa Fridhemskyrkan från att fortsätta deras arbete. Tvärtom uppmuntrar hon folk att fortsätta ge pengar till Världens barn.

– Förvisso pågår insamlingen hela året. Men under de här veckorna aktualiseras det i samband med galorna på tv, säger Eva Reithner.

Därför kommer man att satsa den kommande fredagen när Mora spelar en hemmamatch på Smidjegrav arena. Då kommer Röda korset att finnas på plats och samla in pengar. Likaså kommer de låta en dagskassa från deras second hand butik gå till insamlingen.

– Kulturskolan Miranda kommer också ha konserter den 23 och 24 oktober. Vi kommer efter det anordna ett par mindre konserter med Fridhemskyrkans barnkör, berättar Eva Reithner.

Ett mål Eva har, som kommunsamordnare för Världens Barn, när det kommer till insamlingen, är att höja totalsumman som Mora bidrar med.

– Vi låg ganska dåligt till förra året i kommunkampen. Nu försöker vi att höja det gemensamt. Vi får se om vi lyckas, säger Eva Reithner.

När det kommer till inbrottet är händelsen polisanmäld och samma dag började polisen en brottsplatsutredning.

Så ger du bidrag:

Vill man bidra till Världens barn och samtidigt bidra till Moras placering i kommunkampen kan man Swisha en gåva till Radiohjälpen 90 1950 6 och ange VB16 och kommunkod 2062 i meddelandefältet.

Vill man hellre företräda Orsa är kommunkoden 2034 och i Älvdalens fall är kommunkoden 2039.

Vill man ge en SMS-gåva skickar man ett meddelande med texten VB25, VB50, VB75, VB100, VB150 eller VB200 till nummer 72 999 så skänker man motsvarande belopp direkt från mobilkontot. Anger man 2026 efteråt registreras de från Mora. Exempelvis: VB100 2062.

Du kan också sätta in pengar på pg 90 1950-6 där man märker betalningen med referensnummer 14101 och anger kommunkod 2062.