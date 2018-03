Mora växer som handelsområde för norra Dalarna: "Det händer mycket"

– Även om den digitala handeln ruskar om oss utvecklas handeln i Mora. Vi måste titta på vad kunden vill ha och även vara attraktiva. Vi vill locka flera att etablera sig i Mora och därför har vi Fastighetsnätverket i centrum där vi arbetar med uppsökande verksamhet, berättar Camilla Collett och Annethe Andersson, processledare Regionstad Mora.

Mora centrum har bland annat klädbutiken Solveigs avvecklat sin verksamhet. Istället har klädaffären Gray´s öppnat en nya outletbutik i lokalen, Grace Outlet. Swedbank flyttar in i Handelsbankens före detta lokaler utmed Kyrkogatan och ICA Supermarket hoppas få möjlighet att överta bankens lokaler och därmed utöka sin butiksyta med upp till 30 procent.

Bröderna Markus och Fredrik Syrén driver både ICA Supermarket i Mora och ICA Tandådalen. De tog över affären i Mora efter sin far. Affären i Sälen är stängd under sommaren. Under vintersäsongen arbetar sju anställda där.

– Här i Mora har vi 24 heltidsanställda och totalt cirka 35 anställda. Diskussioner förs och planer finns att utöka vår butik genom att överta Swedbanks gamla lokaler, som ligger vägg i vägg.

– Vi har ett klart behov av att bygga ut och vi ser möjligheter att bland annat få en rymligare butik, vilket är ett önskemål hos kunderna och att utöka sortimentet, säger Markus Syrén, ICA handlare i Mora.

Utvecklingen för Markus och Fredriks verksamhet är mycket god.

– Vi är mycket positiva och ser en stark utveckling i framtiden och det är därför vi har planer på att satsa på större lokaler. Vi har många säsonger i Mora, jul, midsommar, sportlov, påsklov, Vasaloppsperioderna och ett helt fantastiskt friluftsliv med längdskidområden, alpin skidåkning, skridskoåkning på Saxviken och alla sommaraktiviteter. Dessutom är det många människor som bor i centrum, säger Markus.

När matvarubutiken Lidl flyttar från lokalen i centrum till Norets köpcentrum blir ICA Supermarket den enda dagligvaruhandeln i Mora centrum.

– Lidl var ännu en aktör i centrum, vilket alltid är bra, säger Markus.

Även eletronikföretaget Elon med butik på Kyrkogatan ska flytta till Norets köpcentrum vid Willys och i i två av Moras attraktiva affärslokaler har LRF-konsult och Dalarnas Försäkringsbolag flyttat in.

Vad som händer i före detta Åhlénsvaruhuset och garnaffären vid Fridhemsplan som båda lagt ned är inte klart, men intressenter finns, berättar Annethe Andersson och Camilla Collett.