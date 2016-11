Politiker hoppas på större statlig närvaro: "Jag vill inte se att man drar sig undan härifrån"

Anna Hed (c), kommunalråd i Mora, var en av de som besökte företaget i utkanten av Örjastäppan. För hennes del var mötet en chans att prata med två riksdagsledamöter om statlig närvaro i orten.

– Vi har en relativt god statlig närvaro här. Myndigheterna finns. Men myndigheterna borde utvecklas, förstärkas och bli ännu bättre, menar Anna Hed.

För riksdagsmännen Per Åsling (c) och Peter Helander (c) var besöket på Wibe en chans att tala om hur man kan stärka svenska företags konkurrenskraft. De besökte företaget för att få återkoppling från ett exportföretag om deras tankar kring framtiden.

Flemming Mortensen, vd Schneider Electric Wibe, betonade då att det viktigaste för deras del är det som produceras snabbt kan skickas ut längs vägnätet. Infrastrukturen är därmed en viktig fråga för företaget.

– Myndigheter måste ha respekt för avstånden här. Den stora tunga saken i dag är kilometerskatten på lastbilar. Det är en ren landsbygdsbeskattning, säger Peter Helander, som sitter i närings-, och finansutskottet, och fortsätter:

– Wibe får en ökad kostnad och tittar man på kostnaderna för en fabrik i Mora, långt uppe i norra Europa, då är det lätt att man lägger ned fabriken och flyttar den till Centraleuropa, säger Peter Helander, som menar att man ständigt måste ha kostnadsbilden framför sig när man fattar politiska beslut.

Därmed inte sagt att Schneider i dag är på väg att läggas ned. Tvärtom.

– Den här anläggningen är jättespeciell inom Schneider. Det finns ingen liknande anläggning i Europa och därför pratar man om att bygga ut här, betonar Flemming Mortensen.

Men vad har detta med statlig närvaro att göra, Anna?

– Allting hör ihop. Vi i kommunen behöver ha en fungerande kompetensförsörjning, ett fungerande näringsliv och växande företag för att vara attraktiva, svarar Anna Hed.

Och Per Åsling, ordförande i Skatteutskottet, håller med om att myndigheter bör förstärkas på platser som Mora:

– Med det menar jag att man kompletterar befintlig myndighetsverksamhet med strategiska funktioner som har regional anknytning. Där vill vi gå vidare nu.

Han menar att det är ett effektivt sätt att få myndigheter att fungera bättre och den lokala förankringen gör att de får en godare bild av hur landet fungerat.

– Det är inte bara en fråga om att stärka Mora utan även myndigheten i sig, förklarar Per Åsling.

Det Anna Hed hoppas på är att Mora, som en nod i Norra Dalarna, förstärks. Orten skulle kunna bilda ett viktigt kluster vilket ger vinster i kompetensförsörjningen, en attraktivare arbetsmarknad och vara av stor betydelse för de som bor i och omkring bygden.

Och hur lyckas man med detta?

– Man får uppvakta regionaldirektörerna på de statliga myndigheterna och visa de möjligheter som finns här. Vi har plats och vi har utrymme. Det är väl den vägen man får gå.

– Skattekontoret drogs undan på ett oförskämt sätt. Jag vill inte se att man drar sig undan härifrån. Vi är en nod i Norra Dalarna och det ska vi fortsätta vara, avslutar Anna Hed.