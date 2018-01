Nattens nyheter: Polisen hittade död man i bostad – och en knivskuren efter bråk

Lokalt:

Under natten anträffades en död man i ett hem i Älvdalens kommun. Polisen kan inte utesluta att brott har begåtts och har inlett en förundersökning gällande mord alternativt dråp.

En knivskadad man kom in till Falu lasarett under natten till måndagen. Mannen hade blivit knivskuren i låret under ett bråk utanför Borlänge.

För Plus-kunder:

►Så minns Ikea-chefen och kunderna Ingvar Kamprad: "Blev som en chock"

►TV: Undvik ryggskador och felbelastningar – så ska du skotta snö enligt naprapaten

►TV: Här överraskas Moraspelarna av fansen – på flygplatsen: "Spelarna blev förvånade"

Väder:

Här hittar du väderprognosen för din kommun i dag

Karta: Så är läget på vägarna

Sport:

Idag startar bandy-VM i Chabarovsk i Ryssland. Här hittar du alla länkar till de matcher som livesänds Sverigeexklusivt på Bandypuls.

Gulddrömmen krossades av Spanien – Sverige tog silver i handbolls-EM

[+] Malmöspelaren om bråket med ispojken i Mora: "Tänkte aldrig ge honom en smäll"

[+] Moras ungdomsledare om bråket: "De bad spelarna att flytta på sig – men de gjorde inte det"

Tipsa oss:

Följ oss:

