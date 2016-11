Nu börjar vinterkräksjukan spridas

Nu är vinterkräksjukan här på allvar – det visar färska siffror från Folkhälsomyndigheten.

De får varje vecka in rapporter om förekomsten av vinterkräksjuka från landets viruslaboratorier och under vecka 44 – 31 oktober till 6 november – sköt sifforna rejält i höjden. De steg från 61 fall av vinterkräksjuka veckan innan till totalt 92 stycken.

Ökningen beror till stor del på de utbrott på sjukhus och vårdinrättningar som rapporterats från flera landsting under veckan, konstaterar myndigheten.

Dessutom har man sett hur antalet sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens webbplats passerat den statistiska gräns som visar att spridning av sjukdomen tagit fart.

DT pratade med biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund i slutet av vecka 45 konstaterade hon att man ännu inte sett något utbrott i Dalarna. För hela säsongen ligger siffran i länet än så länge på 0,37 fall per 100 000 invånare.

Men enligt Folkhälsomyndigheten kan man de närmaste veckorna räkna med en ökning.

Därför kan det vara smart att ta till sig av de tips och råd som myndigheten nu har gått ut med. De trycker bland annat på vikten av god handhygien.

– Vi vill påminna om betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten för att inte sprida smittan vidare, säger Elsie Ydring, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Är man magsjuk, eller misstänker att man bär på smitta, ska man vara extra noga. Man bör dessutom inte hantera livsmedel som andra ska äta eftersom calicivirus – som orsakar vinterkräksjukan – kan spridas via livsmedel.

På arbetsplatser, skolor och förskolor bör man se till att lägga fram pappershanddukar istället för tyghanddukar.

Handsprit biter – tvärtemot vad många tror – inte på viruset. Det kan dock användas som komplement till handtvätt med tvål och vatten eftersom den verkar mot andra bakterier och virus som gör oss sjuka.

Fakta: Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

