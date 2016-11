Nu kommer kylan till Dalarna

Den blöta snön som föll på tisdagen orsakade flera trafikolyckor, avåkningar och trafikstörningar i form av lastbilar som fastnat i snön. Fjällräddare fick också rycka ut för att hjälpa en vandrare som inte kunde ta sig ned från fjället vid Grövelsjön på grnud av snö och dålig sikt.

Även om det kan falla mer snö även fortsättningsvis i veckan så handlar det inte om några större mängder. Men det ska bli kallare i hela länet.

– Det drar ned allt mer kallare luft här framöver, säger Kristoffer Molarin, meteorolog på Foreca.

– Under torsdagen och fredagen fortsätter det dra ner kalluft och sedan drar det in lite nederbördsområden från väster under fredagen och helgen som troligtvis kommer ge ytterligare snöfall.

Enligt SMHI kan det bli ned mot tio minusgrader i västra Dalarna natten till fredag.

– Den snö som faller kommer ligga kvar, och vi kan vänta oss lite mer vinterlandskap på flera håll, säger Kristoffer Molarin.

