Nytt avtal i hamn – kanalerna återkommer

Det var för två veckor sedan som Com Hem och Boxer fråntogs rätten att visa Discovery Networks kanaler efter att man inte kommit överens om ett förlängt avtal.

Tvisten har pågått under de senaste två veckorna och under onsdagen möttes parterna i en överenskommelse som gör att Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discoverykanalerna, Animal Planet, Eurosport 1 & 2, samt TLC återkommer.

– Vi ber våra kunder om ursäkt för att de har drabbats av vår och Discoverys oförmåga att komma överens och vi tackar våra kunder för det tålamod de visat under denna tid. Det var första gången under Com Hems mer än 30 åriga historia som vi drabbats av en sådan här konflikt. Naturligtvis kommer vi att göra vad vi kan för att undvika att hamna i en liknande situation igen och vi beklagar att det tog så lång tid att nå en lösning som var bra för våra kunder”, säger Anders Nilsson, VD på Com Hem.