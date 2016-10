Efter 40 år i samma kök – nu går Alva i pension

Alva Persson är en trotjänare på Kyrkbyns skola i Orsa.

Året var 1976 när hon först klev in i köket som vikarie och där blev hon kvar. Varje spricka i rummet har hon memorerat vid det här laget, berättar hon.

– Efter att jag fick barn beslöt jag mig för att aldrig sitta på ett kontor igen. Det var inte min grej, säger Alva, som fick en tillsvidareanställning 1979 i köket.

Det visade sig bli en lång tillsvidareanställning.

I fem decennier har hon nu spisat eleverna som passerat genom skolans dörrar. När DT var på besök tog hon hand om 50 kilo tärnat kött som skulle bli en mustig gryta.

– Det är kött från våra egna kor, berättar Alva, då kommunen tidigare upphandlat åtta kor hos en bonde i Skattungbyn. Fyra av dessa kor slaktades för två veckor sedan.

Mycket har hänt sedan hon började. Då var det halvfabrik som var standard och inte kossor från Skattungbyn.

I dag gissar hon på att man gör 85 procent av all mat från grunden.

– I dag är jobbet mycket roligare. Vi får nu exempelvis göra riktig gratäng där vi får in rå fisk som vi får lägga i bleck och göra en god sås och ha in i ugnen: det är kvalité. Plus att vi vet vad barnen får i sig, säger Alva Persson.

Medan Alva berättar rör hon om i grytan fylld med köttbitar. Köttet ska koka färdigt varpå redning och grädde ska ned i kokkärlet.

Det är lite bråttom för klockan 10.10 måste man skicka maten till Orsaskolan som man också förser med mat.

– Men än hinner det puttra på ett tag, resonerar Alva.

För att jobbet inte ska bli slentrianmässigt tipsar kollegorna i köket varandra om maträtter och när de gör en gemensam matsedel letar man nya recept.

Vi provade lappskojs för ett tag sedan och gjorde eget potatismos och kokade rimmat kött. Det var jättepopulärt när jag började. I dag gick det inte hem hos eleverna kan jag säga.

En del rätter är dock heliga och har en stående position i menyn som pannkaka och spagetti och köttfärssås. De har hängt med sedan 70-talet. Andra rätter har dock trillat av menyn rejält under årens lopp.

Vi är stolta över maten i Orsa och jag tycker att vi lagar bra mat.

Majoriteten av rätterna går dock hem. Ewa Tärnblom Eriksson är kostchef i Orsa. Hon berättar att Alva dagligen lagar mat till omkring 370 elever samt några vuxna.

– Det är svårt att tillgodose allas behov när man lagar mat till allt från förskolor till elever i årskurs nio. Men det är inga problem. Våra elever äter bra, säger Ewa Tärnblom Eriksson.

Och ett litet tag till är det Alva som kryddar maten eleverna äter.

Men den 22 december går hon i pension efter 40 år i köket. Hon föredrar att prata mat framför att kåsera kring denna ödesdag.

– Naturligtvis kommer jag att sakna mina arbetskollegor och framför allt barnen. Nu är jag inte ute i matsalen så mycket men en viss kontakt får man ju. När jag möter de på stan säger de "hej mattanten". Det kommer jag att sakna. Annars blir det nog ganska skönt, avslutar Alva, som även denna gång blev klar med maten i tid.