Efter björnattacken: Orsa Björnpark under utredning för arbetsmiljöbrott

Björnattacken, som DT tidigare har rapporterat om, innebar att en ung tonåring miste livet. Även en familj, som under attacken lyckades fly genom att klättra över staketet, var med djurskötaren när olyckan inträffade.

Nu ska olyckan utredas för att se om om arbetsmiljöbrott har begåtts. Det kommer även att granskas om denna typ av aktiviteter när djurskötare och besökare får komma i närkontakt med ett svenskt rovdjur, verkligen ska få bedrivas.

Maria Johansson är jouråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Göteborg, och håller i utredningen över helgen.

– Olyckan utreds som ett arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och om parken utsatt den här turistande familjen för fara. Undersökningen av platsen fortsätter under dagen. Likaså kommer vi att genomföra förhör med den här familjen som var med under attacken. Under början av veckan kommer förhör med anställda att ske, berättar Maria Johansson för DN.

