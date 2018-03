Ett år på Siljanstoppen – nu ser de fram emot sommarspelningarna: "Känns fantastiskt"

The Budokan, punkband från Orsa, har nu lyckts med konststycket att hålla sig kvar i Siljanstoppen i ett års tid.

Du får gå tillbaka till 2012 för att finna den artist som senast klarade av detta.

Då var det Thomas Barke, från Älvdalen, som låg på Siljanstoppen i 52 veckor med den egenskrivna dansbandslåten Don't want to live without you, som framfördes av Orsabandet Alfonz.

Men nu har alltså The Budokan – med låten I’m the skinhead in your life – gjort samma resa.

– Det känns fantastiskt att få vara med på en sådan här lokal företeelse. Vi var första punkbandet överhuvudtaget på listan. Nu också det första punkbandet som varit kvar i ett år. Då blir man stolt, säger Ola Brunius, gitarrist och vokalist i bandet.

Han betonar att det också är roligt att de, under det senaste året, fått chansen att spela på flera olika lokala scener.

Alla dessa näringsidkare är en förutsättning för att lokal musik produceras, menar Ola Brunius.

Exempelvis The Bear Pub på gågatan, att Lilla Helfvetet fortsätter sin satsning på liveband, Noisenäsfestivalen i Mora och att det också utvecklas spelställen i Orsa.

– Då kan man jobba i den mylla man står i som lokal artist. Och det gör att nya unga förmågor, och gamla, får fart. Det är jätteviktigt, säger Ola Brunius, som lyfter på hatten för alla de som på något vis lyfter de lokala talangerna, inklusive Siljanstoppen.

För bandets del väntar nu ett releasekalas i Orsa för deras första vinylsingel som kommer att ske i början på maj. Samtidigt arbetar de med deras första fullängdsskiva och de hoppas på flera framträdanden under sommaren.