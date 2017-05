Livepremiär för The Budokan i Orsa

Det nystartade punkbandet The Budokan från Orsa har tidigare uppmärksammats av tidningen. Då på grund av deras låt I am the skinhead in your life, som i skrivande stund har legat 13 veckor på Siljanstoppen.

Låten var etta i nio veckor, samt tvåa i tre veckor.

Anmärkningsvärt eftersom det var första gången ett punkband bjöds in på listan.

Bandet beskriver det hela som punkmusikens succé i Siljansbygden. Inte bara för deras egna framgångar utan likaså för att musikklimatet på Siljanstoppen genomgått en förändring.

Efter deras framgångar har punkbandet Gråsuggorna från Rättvik sökt sig till listan, likaså ett hårdrocksband från Mora och Doomsday Vault från Älvdalen ligger i skrivande stund där.

En glädjande förändring, betonar The Budokan.

För stunden är Orsabandet i studion men snart vill man också prova sina vingar på scenen. Därför har man valt att den 6 juni besöka Amore klockan sex.