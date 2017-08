Polisen varnar för BankID-bedrägerier

Polisen skriver på sin Facebook-sida att många anmälningar har inkommit om just denna form av bedrägeri. Bedragarna använder tricket med att undersöka om du har blivit utsatt för ett bedräger – för att låtsas vara på kundens sida.

Så här varnar Polisen i ett Facebook-inlägg:

"I många fall ombeds du logga in på din bank eller på ditt BankID under tiden som personen är kvar i luren. Så här agerar inte bankerna. De kan på sin höjd ringa och fråga dig om du just nu befinner på en plats för att ditt kort används – men de ber dig inte logga in någonstans. Om du blir uppringd av ”din bank” och ombeds logga in någonstans – avsluta samtalet"

DT ringde upp Lotta Mauritzon, brottsförebyggare vid Polisens Nationella bedrägericenter.

Hur bär sig bedragarna åt för att verka trovärdiga?

– Det finns tjänster på nätet som går att köpa om att visa någon annans nummer i displayen, vilket kallas att man "spoofar" ett telefonnummer.

På sätt kan det se ut som om numret tillhör banker som SEB, Nordea eller Swedbank.

Om man får ett samtal från vad man tror sig vara sin bank, hur ska man bära sig åt?

– Om personen i telefonen ber dig logga in på ditt BankID samtidigt som ni pratar så ska du avsluta samtalet och be om att få ringa upp.

Om man då ringer upp kommer man till sin bank, eftersom numret är "spoofat". Då ska man helt enkelt fråga sin bank om saken. Banker ber aldrig kunder logga in på det där viset, förklarar Lotta Mauritzon.

Hur gör man om man blivit drabbad?

– Först och främst ska man kontakta sin bank som spärrar funktionen. Sedan kan man också byta lösenord på sitt BankID. Efter det bör man förstås göra en polisanmälan.

I nuläget har polisen tagit emot flera hundra anmälningar i hela landet.

Polisen har ännu inte fått tag på bedragarna

– Vi tror att de befinner sig inom landet, men det förekommer några olika varianter av nummer som vi undersöker, berättar Lotta Mauritzon.