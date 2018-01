Polisens uppmaning efter inbrottsvågen: "Lås dörren – även om du är hemma"

Sju lägenheter och hus och Falun, Gagnef, Rättvik och Mora har under se senaste dagarna fått besök av inbrottstjuvar.

Nu väljer Polisen Dalarna att gå ut med en uppmaning på sin Facebooksida. I den råder de allmänheten att låsa dörrarna, även när man är hemma.

"Tjuvar kontrollerar ofta om dörrar är låsta och vi förvarar gärna handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren. Det är ett lätt byte för tjuven", skriver de och passar även på att tipsa om att man kan förebygga inbrott genom att förstärka belysningen runt sitt hus.

Fler tips från polisen:

Tänk som en tjuv:

Det är bra att ”tänka som en tjuv” då man vill förstärka sitt inbrottsskydd i bostaden. Tjuvens favoritväg för att ta sig in i en bostad är från bottenplanet och från en plats som är insynsskyddad. Förstärkning av inbrottsskyddet bör därför inriktas mot fönster och altan- och balkongdörrar. Det förekommer att tjuven tar sig tar sig in via fönster på andra våningen eller genom ytterdörren, men det är inte lika vanligt.

Inbrottsrisken är större på insynsskyddade tomter så tänk på att inte ha skymmande växter nära altandörr och fönster. Förstärk gärna belysningen runt huset. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar. Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller en grannes hus.

Ha lås av god kvalitet

Kontrollera gärna att du har lås av god kvalitet. Hos bland annat auktoriserade låssmeder finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott. Att installera ett larm kan vara den yttersta åtgärden. Tänk på att ett larm talar om att tjuven redan är inne i bostaden.

Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och ta reda på om er bostad kräver särskilda insatser för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott, till exempel särskilda fönsterlås eller larm.

Fotografera och märk gärna dina värdefulla föremål. Förvara om möjligt fotografierna i bankfack.

Källa: Polisen.se

