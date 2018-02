Rättegången mot nazisten Vera Oredsson: "Jag skulle aldrig göra en hitlerhälsning mot meningsmotståndare"

Under tisdagseftermiddagen hölls rättegången mot Vera Oredsson, som åtalats för hets mot folkgrupp. Hon anklagas för att ha gjort en hitlerhälsning under 1 maj 2016 – något hon själv menar var en vanlig vinkning.

– Jag skulle aldrig göra en hitlerhälsning till meningsmotståndare, sa hon själv under förhandlingarna vid Falu tingsrätt.