Bengts Christina och Pers Siv blev K-märkta

– Det känns hedrande att våra båtar blivit k-märkta, säger Bengt Larsson, ägare till Christina, med hemmahamn i Vikarbynv och Per Mases, ägare till Siv, med hemmahamn i Stumsnäs.

– Vi skickade in ansökan om k-märkning i slutet av förra året och nu är Christina och Siv k-märkta. En hederstitel, som inte har så stor praktisk betydelse, men är ett kvitto på att vi lyckats med renoveringarna. Vi har hjälpt varandra med renoveringarna. Vi tillhör föreningen Siljans Veteranbåtar.

I de båda båtarnas tidiga år hade de andra namn och Christinas användes i havet utanför Norrköping och nuvarande Siv for runt på Siljan. Efter en tid hade båtarna gjort sitt. De lades upp och tidens tand gnagde nästan sönder dem.

– 1950 var det slutåkt för Siv, säger Per Mases.

– Jag hittade båten i Nusnäs 1987 och då var den i bedrövligt skick. Ägaren sålde båten till mig och jag tog hem den till Stumsnäs där den blev liggande i 20 år innan jag tog itu med renoveringen. Det skulle ta ända till juni i år innan jag gjorde den första riktiga turen på Siljan. Namnet Siv passade ju bra med tanke på att den tidigare ägaren hette Siv.

Per Mases är en riktig nostalgimänniska som i grunden är bilplåtslagare. Förutom bilar och båtar är det cyklar, flygplan och annat tekniskt som intresserar. Att renovera är en del av livet. Det är många timmars slit som gått åt för att återfå liv i Siv och få henne ut på Siljan igen.

DD fick vara med och se premiärsvängen ut på fjärden utanför Stumsnäs och Vikarbyn den 27 juni. Ute på fjärden mötte Bengt och Christina Larsson med den otroligt fint renoverade salongsmotorbåten Christina.

– Min båt var också ett lik innan jag startade renoveringen runt 2004, då jag köpte båten från Leksaks- och båtmuseet utanför Linköping, säger Bengt Larsson.

– Det blev trailer från Östergötland till Vikarbyn. När renoveringen var klar döptes Christina efter frugan. Sjösättningen gjordes hösten 2013. Det blev massor av renoveringstimmar även för mig. Jag gillar gamla båtar och att snickra. Numera är jag pensionär och emeritus slöjdlärare/möbelsnickare. Mina kunskaper och Pers har vi slagit ihop och har nu var sin k-märkt båt. De är de enda k-märkta fritidsbåtarna i Siljan. Det finns andra båttyper som är k-märkta tidigare exempelvis några ångbåtar.

Både Per Mases och Bengt Larsson berättar att det inte är målet som är grejen med renoveringarna utan resan fram. Visst, det är kul att fina sommardagar åka ut på Siljan kanske ta sig upp i Orsasjön, besöka Hjortnäs, Leksand och Insjön. Sista helgen i juli är de båda med och arrangerar Siljan Classic i Mora. Då kommer många gamla båtar att visas upp bland andra deras egna nyligen k-märkta damer, Siv och Christina.

Målet är nått och nu väntar ytterligare var sin avsomnad båt på att om några år få nytt liv av Bengt Larsson och Per Mases. Kanske blir de också K-märkta.

– Syftet med k-märkningen är att ge uppmärksamhet och uppskattning till de människor som satsar både tid och pengar på att vårda och använda äldre fritidsbåtar, säger Fredrik Blomqvist, intendent vid Sjöhistoriska museet.

– På samma sätt som k-märkta fartyg under vissa betingelser fått reducerade hamnavgifter är förhoppningen att k-märkta fritidsbåtar kan ges förmåner av båtklubbar, varv, hamnar, kanaler och därigenom bidra både till att synliggöra ett viktigt och vackert kulturarv och till att underlätta brukande och bevarande.

Fakta via Sjöhistoriska museet:

Salongsmotorbåten Christina:

Trots att den är byggd i Tyskland 1920 har denna eleganta båt hela sin historia i Sverige. Salongsmotorbåten Christina berättar om en tid då fritidsbåtar var exklusiva och tillhörde samhällets övre skikt. Tack vare dokumentation från byggnadsvarvet Fr. Lürssen i Aumund Vegesack, Tyskland, får man en detaljerad bild av både materialval och kvalitet. Kopplingen till Tyskland kan även ses i det faktum att beställare var den tyske konsuln A. Busch i Norrköping. Nuvarande ägaren Bengt Larsson har under många år genomfört en omfattande, noggrann och kulturhistoriskt medveten renovering av båten. Detta innebär att Christina idag är i ett mycket gott skick. Tack vare äldre fotografier kan man även konstatera att båten i stort sett ser likadan ut som vid leveransen på tidigt 1920-tal.

Tidigare namn: Möwe och Lathifa.

Typ: Motorbåt, salongsbåt.

Konstruktör: Fr. Lürssen.

Byggd: 1920 på Fr. Lürssens Yacht & Bootswerft, Aumund Vegesack bei Bremen, Tyskland.

Material: Ek och mahogny.

Längd: 11,5 m.

Bredd: 2,5 m.

Motor: Crusader V8 350 hk. Originalmotorn var en Daimler-Benzol, 4 cyl, typ LS944.

Passbåten Siv:

Den särpräglade motorbåten Siv, som både genom skrovform och överbyggnad ger en känsla av fart, är konstruerad och byggd hos Bröderna Tell i Tällberg. Den har fortfarande sin motor kvar sedan byggåret 1931, även om en del kompletteringar gjorts på senare år. Nuvarande båtägaren Per Mases har gjort en mycket noggrann och förebildlig renovering av båten. Under detta arbete har han gjort upptäckten att skrovet förlängts redan 1936. Till det stora kulturhistoriska värdet hör även de kunskaper om ägarlängd och hur båten använts genom åren. Passbåten Siv finns efter omkring 60 år på land åter i Siljan som på 1930-talet. Den är idag i ett mycket gott skick, där reparationer och kompletteringar utförts med traditionella material och metoder.

Typ: Motorbåt, passbåt.

Konstruerad och byggd: 1931, på Bröderna Tells varv i Tällberg

Material: Furu

Längd: 7,5 m.

Bredd: 2,6 m.

Motor: 6 cyl sidventilmotor Chandler, 55 hr från 1931.