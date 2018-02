Elvis Costello kommer till Dalhalla i sommar

Lista: Så blir konsertåret i Dalarna – här är de största gigen i länet 2018

Elvis Costello slog igenom i slutet av 1970-talet med låtar som "Watching the detective" och "Alison". Han har sedan dess släppt trettio studioalbum under eget namn tillsammans med The Attractions och The Imposters. Han har genom åren också samarbetat med bland andra Paul McCartney, Burt Bacharach, Anne Sofie von Otter och The Roots.

Costello har uppträtt på Dalhalla en gång tidigare, 2007, då cirka 1 500 personer kom för att se den legendariska sångaren och låtskrivaren.

Läs mer: "Costellos konsert är ett gott betyg åt Dalhalla"