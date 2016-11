Emil lämnade Leksands IF – och målade sig in i landslaget

Emil Eriksson har spelat ungdomsishockey i Leksands IF och satsade på idrotten.

– Jag var en grovjobbande forward, men räckte inte riktigt till. Därför avslutade jag idrottssatsningen och satsade istället på en yrkeskarriär, berättar han.

Efter att ha gått det gymnasiala byggprogrammet vid S:t Mikaelskolan i Mora har han under snart ett år jobbat som målare för Miljönären i Rättvik. Under skoltiden fick han chansen att delta i ett SM-kval och lyckades vid två tillfällen kvala in till det svenska målerilandslaget.

Nu ingår han i det svenska yrkeslandslag som ska delta i Yrkes-EM under Svenska Mässan i Göteborg den 1-3:e december.

Det är första gången som Sverige arrangerar en internationell yrkestävling. Truppen – Yrkeslandslaget – utgörs av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar, som under kvaltävlingar visat prov på sina kunskaper och färdigheter. Sammanlagt är det 31 skickliga yrkesutövare i laget.

– På sätt och vis är det en barndomsdröm som går i uppfyllelse – även om jag nu målar med färg istället för i ishockey, säger Emil Eriksson, som anser att han som målare är både grovarbetare och teknisk finlirare.

Båda hans föräldrar är i branschen; hans far är målare, hans mor har under närmare 30 år arbetat i färgbutik och själv hoppas Emil att en dag kunna ta över familjeföretaget Tysks Måleri och Färg.

Yrkes-EM beräknas locka över 40 000 personer, men en storpublik är inget som bekymrar 21-åringen:

– Jag tycker om att umgås med människor och ser det som en av fördelarna med mitt yrke. Genom målningen får jag träffa personer jag kanske aldrig skulle ha träffat annars. Det och att jag får växla mellan ut- och invändig målning samt dekorationsmålning gör yrket omväxlande och spännande.

Han ser varje arbetspass som ett träningstillfälle, prioriterar noggrannhet och försöker att utveckla och bredda sitt yrkeskunnande. Han har exempelvis gjort en tavla – ett konstverk – till AdLeva i Leksand och har ägnar gärna framtiden åt marmorering. ådring och annan dekorationsmålning.

– Jag skulle också vilja ägna mig åt kurbitsmålning och snirkla till och krusa ut vardagstillvaron, säger landslagsmannen och konstaterar att kurbitsmålning är en gammal konstform "med framtiden för sig".

Om han lyckas kan han i olika miljöer skapa konst av samma oförglömliga slag som Brus, Jax, Åhlberg och "Sigge" skapat i mängder av hockeyhallar.

Emil Eriksson har bytt klubban mot penseln, men är lika målinriktad som någonsin tidigare.

Ministerbesök

– Att så många ungdomar från olika länder, med olika bakgrund och språk, tävlar tillsammans i sitt yrke tror jag skapar en unik gemenskap över gränserna, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström när hon besökte Yrkeslandslaget sista samling före Yrkes-EM.

– De tävlande i Yrkeslandslaget visar verkligen vilken bra yrkesutbildning vi har i Sverige, fortsatte ministern, som tidigare besökt Yrkes-EM i Leipzig och London.