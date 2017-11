Insändare: Om taxi ska ersätta nattambulans får man se till att bli sjuk på dagtid - läs svar direkt från landstinget

Häromdagen kunde vi på SVT Dalarna höra landstingsrådet Gunnar Barke uttala sig om landstingets ekonomi. Det framgick då att landstinget gått med en vinst på 200 miljoner! Det verkar komma som en nyhet för de flesta, eftersom man stängt avdelningar med många vårdplatser och ställt in operationer på grund av brist på operationssköterskor.

LÄS OCKSÅ: Debatt: (M): Landstinget behöver en ny politisk ledning - vi är beredda att axla ansvaret

Men i samma veva tillkännager man, att nattambulansen ska tas bort och ersättas av taxi – av kostnadsskäl! Hur i all sin dar kan man bedöma att en patient med svåra hjärtbesvär eller andra akuta sjukdomar lika gärna kan transporteras till sjukhus i en taxi? I en ambulans finns sjukvårdskunnig personal, som kan ge livsuppehållande vård på väg till sjukhuset, något som man inte kan förvänta sig av en taxichaufför. Och hur stor blir förtjänsten? Taxibilen kör inte gratis.

LÄS OCKSÅ: Överläkaren: Barke, vi hade behövt ert stöd istället för skuldbeläggande av kirurgkliniken

Så länge som man anser sig ha råd med ambulanshelikopter, bör man också ha råd med ambulanser, bemannade med utbildad sjukvårdspersonal även på natten. Troligen är det fler som har behov av en vanlig ambulans än en ambulanshelikopter.

Om indragning av nattambulans kommer att genomföras får man se till att insjukna på dagtid då det förhoppningsvis kan rycka ut en vanlig ambulans.

Brita Skedung

Svar direkt:Nej, patienter som behöver ambulans ska inte transporteras av taxi framöver! ”Liggande sjuktransport” är inte samma sak som ambulanser, utan används när patienten inte behöver vård under transport, men ändå behöver ligga ner under resan. Idag görs dessa transporter av landstinget själva, såväl dagtid som nattetid. Nattetid körs dock betydligt färre liggande sjuktransporter än dagtid. Utslaget per natt handlar det om cirka 3 transporter i hela Dalarna fördelat på 3 fordon i Ludvika, Falun och Mora. En utredning av sjuktransportverksamheten har visat att om privata aktörer istället gjorde transporterna nattetid så skulle landstingets kostnader minska med lite mer än en miljon kronor.

Människor med behov av akutvård kommer givetvis få ambulanstransporter även i fortsättningen. Förslaget innebär ingen förändring för ambulanserna. Förändringen innebär lägre kostnader för landstinget men med bibehållen funktion för patienterna. De liggande sjuktransporterna kommer inte ersättas av vanliga taxibilar utan av fordon som motsvarar de som idag utför uppdragen, med möjlighet att ligga ner.

Ekonomin i Landstinget Dalarna är för närvarande stark. Landstinget Dalarna är inne i ett struktur- och förändringsarbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Mycket av arbetet återstår fortfarande. Att hela tiden se över våra kostnader är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en god vård framöver.

Elin Norén (S) landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård