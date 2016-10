Nazister demonstrerade utan tillstånd på Rättviks marknad

Det antirasistiska nätverket We Are Dalarna har reagerat på Rättviks marknads hanterande av nazistisk närvaro under den gångna helgen. Nordiska Motståndsrörelsen stod i rondellen intill Knektplatsen med banderoll och delade ut flygblad.

– Nazisterna uppmanade obehindrat till folkmord på ett påträngande och medvetet provocerande sätt. Efter en stund dyker ordningsvakter upp och inleder en privat diskussion med den lokala nazistledaren Pär Sjögren, berättar We Are Dalarnas Elias Lodin.

Enligt Lodin stod representanterna kvar på platsen efter ordningsvakternas besök och fortsatte dela ut flygblad. Lodin berättar att han varit i kontakt med ledningen för Rättviks marknad som i sin tur säger att Nordiska Motståndsrörelsen har rätt att gratis, och utan tillstånd, inkräkta på deras egna tillstånd och göra vad de vill.

– Av den anledningen ser sig Rättviks marknad tvingade att att låta nazisterna kränka och provocera människor. Rättviks marknads arrangör hävdar att det är den militanta och våldsbejakande extremistgruppens "yttrandefrihet" att oinbjudet inkräkta hur de vill, säger Lodin.

Tidningen ETC har även uppmärksammat Nordiska Motståndsrörelsens närvaro på Rättviks marknad. I en intervju med ETC säger marknadsgeneralen Magnus Wiklund att han inte vill kommentera händelsen och ber att få återkomma per mejl till ETC-redaktionen.

We Are Dalarna valde även att mejla samtliga styrelsemedlemmar för Rättviks marknad. Där svarade endast en person, kassören Gunnar Eriksson. Enligt We Are Dalarna bad Eriksson att få återkomma i frågan en månad senare.

Dala-Demokraten har konstaterat att det krävs ett tillstånd för demonstration för att på allmän plats stå med banderoll och dela ut flygblad.

– Det är en tillståndspliktig demonstration, säger polisens presstalesman Stefan Dangardt.

Han tillägger att man oftast får tillstånd för liknande ändamål.

INSÄNDARE: Fanns det några poliser på Rättviks marknad?

Men Nordiska Motståndsrörelsen har inte ansökt om tillstånd för demonstrationen på Rättviks marknad. Det säger polisens jusrist Andreas Nordström.

– Allt som är en opinopnsyttring är en sammankomst. Står man på offentlig plats så är det så. Nordiska Motståndsrörelsen har dock inte ansökt om något tillstånd i samband med Rättviks marknad, säger Nordström.

I ett mejl till We Are Dalarna har staben för Rättviks marknad beskrivit att man tar avstånd från Nordiska Motståndsrörelsens agerande och att man informerat sina egna vakter och polis. "Nazisterna stödjer sig på Sveriges lagar om yttrandefrihet och kan lagar och regler säkert bättre än polisen, tyvärr". Vi vill inte heller ge dem den mediala uppmärksamhet som de söker", skriver Rättviks marknad i ett svar till We Are Dalarna.

Magnus Wikman, förvaltningschef på Rättviks marknad, säger dock att Nordiska Motståndsrörelsen inte behöver något tillstånd för att närvara på Rättviks marknad med banderoll och utdelning av flygblad.

– Vi ger i alla fall inga tillsåtnd till sådant, säger Wikman och beskriver dagen då Nordiska Motståndsrörelsen befann sig på marknaden.

– De stod där på lördagen under en och en halv timme. Som arrangör känner jag mig kränkt och utnyttjad och de själva hävdar att de använder sig av sin yttrandefrihet. Polisen i sin tur kunde inte skicka någon patrull till Rättvik då men gav instruktioner till våra ordningsvakter hur de skulle agera. De skulle stå på avstånd. Men att Svenska Motståndsrörelsen befann sig på marknaden är inget vi ställer oss bakom, avslutar Wikman.

Det är inte första gången som grupperingar med nazistiska sympatier demonstrerar på Rättviks marknad. 2014 fanns Svenskarnas Parti på plats med plakat och delade ut flygblad till marknadsbesökarna.