Nick Cave & The Bad Seeds till Dalarna: "En av årets musikaliska höjdpunkter"

Nyligen spelade Nick Cave & The Bad Seeds i Globen. På torsdagen blev det offentligt att bandet återvänder till Sverige i sommar, denna gång till Dalarna och Dalhalla.

Dalhalla skriver i ett pressmeddelandet att Nick Cave & The Bad Seeds har sålt över fem miljoner album.

"Deras sound har påverkat och inspirerat tusentals artister och fans världen över. I september förra året släpptes deras sextonde album ´Skeleton Tree´ – dagen efter den tunga och vackra dokumentären ´One More Time With Feeling´, om bandets arbete med albumet hade premiär. Albumet gick in på albumlistans förstaplats i åtta länder, och topp-5-placeringar i ytterligare elva länder. Albumet blev bandets största listframgång i både England (2) och i USA (27)."

Biljetterna kommer att släppas i morgon, fredag, klockan 10.00. Biljetterna kan köpas på dalhalla.se samt hos lokala ombud.

"Nick Cave & The Bad Seeds på Dalhalla kommer att bli en av årets musikaliska höjdpunkter", anser Dalhalla.

