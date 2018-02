Tom Jones till Dalarna i sommar

Mer läsning för våra Plus-kunder:

Sir Tom Jones, adlad 2006, även känd under namnet "Tjuren från Wales, är mest känd för låtar som ”It’s Not Unusual”, “She’s A Lady”, “Green Green Grass of Home”, “Delilah” och “Sex Bomb”.

Han är född den 7 juni 1940 i Treforest i Wales.

Tom Jones slog igenom 1965 med låten "It´s not unusual". Trots sin image som kvinnokarl, och sitt tjuriska smeknamn, har Tom varit gift med samma kvinna, Linda Trenchard, ända sedan 1957.

Biljetter till den exklusiva spelningen i Dalhalla släpps den 1 mars.

Fler klara artister för Dalhalla i sommar:

15/6: Nick Cave & The Bad Seeds

2/7: Mott the hoople

4/7: A-ha

6-8/7: Malena Ernman

11-12/7: GES

14/7: Björk

15/7: Nationalteatern

16/7: Elvis Costello & The Imposters

17/7: First Aid Kit

18/7: Melissa Horn & Emil Jensen

20/7: Diggiloo

21-22/7: Kalle Moraeus

23/7: Deep Purple

25-26/7: Lars Winnerbäck

29/7: Sven-Ingvars

3/8: P-Floyd

1/9: Fyrverkerikonsert