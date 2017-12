Så blir nyårsvädret i Dalarna – "Inte de bästa förutsättningarna för fyrverkerier"

Läs också [+]: Här förbjuds fyrverkerier – nya regler hyllas av räddningschefen

Hör meteorologen berätta om vädret på nyårsafton i tv-klippet:

Under lördagskvällen drar ett snöfallsområde in över länet från sydväst, och även under söndagen kommer det fortsätta snöa i hela länet. Det innebär att nyårsnatten, alltså natten mot måndag, kommer präglas av moln och snöfall.

– Det är inte de bästa förutsättningarna för nyårsfyrverkerier i år, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

