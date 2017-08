Så blir vädret i Dalarna i helgen

Läs mer: Då kommer sommarvärmen i Dalarna – "värmeböljan vågar sig upp"

Under helgen kan vi få chans till härlig sommarvärme men även risk för nederbörd i Dalarna.

Sommarvärmen verkar vi få njuta av under fredagen och hela fredagskvällen. Sedan drar nederbörden in över länet under lördagen. Men under söndagen ser det ut att kunna klarna upp.

Hur blir vädret i Dalarna i helgen?

– Under fredagen verkar det bli riktigt hyfsat väder. Soligt och varmare luft som drar sig in under dagen. Det kan komma att bli 20 till 23 grader i länet. Men i dalafjällen kan man vänta sig något lägre temperaturer. Det ser inte ut att bli någon risk för regn under fredagen, säger meteorologen Erik Rindeskär på Foreca.

– Och under lördagen ser det ut att bli ostadigt väder, med regnskurar som passerar länet. Nederbörden medför lägre temperaturer som kommer att ligga runt 15 till 20 grader.

– Sen under söndagen ser det ut som att molnigheten och regnskurarna hänger kvar under förmiddagen men som verkar klarna upp under eftermiddagen. Och mot kvällen kan vi vänta oss en fin sommarkväll, men med något lägre grader som kommer ligga runt 15 till 17 grader.

